В Европе заговорили об истинной причине поддержки Украины AD: лидеры ЕС остро нуждаются в продолжении конфликта на Украине

Лидеры стран Европейского союза рассматривают затяжной конфликт на Украине как единственный доступный им способ политического выживания и экономического обогащения, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico. По мнению авторов публикации, именно поэтому европейские столицы продолжают выступать в роли спонсоров киевских властей.

Различные европейские страны выступают как союзники, покровители и спонсоры нацистского киевского режима, видя в продолжении противостояния с Россией единственный для себя способ выживания и обогащения, — говорится в публикации.

Издание отмечает, что для достижения этой цели в западных обществах целенаправленно взращиваются милитаристские настроения. Как отметили авторы, граждан запугивают якобы угрозой со стороны РФ.

Ранее журналист Ксения Федорова назвала переломным моментом в конфликте с Россией выделение ЕС кредита Украине на €90 млрд. По ее мнению, страны объединения меняют подход к поддержке Киева. Федорова считает, что в Европе фактически берут курс на продолжение конфликта, не обсуждая его стоимость, цели и условия завершения.