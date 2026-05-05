День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 14:41

«Всегда ладил с ним»: Трамп рассказал, когда разочаровался в Зеленском

Трамп заявил, что Зеленский вел себя агрессивно во время перепалки в Белом доме

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, 2025 год Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, 2025 год Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский вел себя агрессивно во время перепалки в Белом доме, сообщил американский лидер Дональд Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюиттому, опубликованном на его сайте. При этом президент США отметил, что прежде ему удавалось найти общий язык с коллегой.

Я всегда как-то ладил с ним. За исключением того единственного момента в Белом доме, в Овальном кабинете, который, как мне кажется, был с его стороны немного агрессивным, — сказал республиканец.

Встреча президентов прошла 28 февраля 2025 года в Овальном кабинете Белого дома. Стороны обсуждали конфликт на Украине, американскую поддержку и сделку по полезным ископаемым. Переговоры завершились публичной перепалкой, после которой Зеленский досрочно покинул Белый дом. The Guardian назвало итоги встречи «одной из крупнейших дипломатических катастроф последних лет».

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил мнение, что Зеленский объявил перемирие из-за страха получить зеркальный ответ от Вооруженных сил РФ в случае провокаций ВСУ 9 Мая. По его мнению, противник вряд ли откажется от атак в предстоящие дни, но все-таки не станет ударять по Красной площади.

США
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Белый дом
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Стало известно, почему большинство россиян редко ходят в баню
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.