Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, 2025 год

«Всегда ладил с ним»: Трамп рассказал, когда разочаровался в Зеленском Трамп заявил, что Зеленский вел себя агрессивно во время перепалки в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский вел себя агрессивно во время перепалки в Белом доме, сообщил американский лидер Дональд Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюиттому, опубликованном на его сайте. При этом президент США отметил, что прежде ему удавалось найти общий язык с коллегой.

Я всегда как-то ладил с ним. За исключением того единственного момента в Белом доме, в Овальном кабинете, который, как мне кажется, был с его стороны немного агрессивным, — сказал республиканец.

Встреча президентов прошла 28 февраля 2025 года в Овальном кабинете Белого дома. Стороны обсуждали конфликт на Украине, американскую поддержку и сделку по полезным ископаемым. Переговоры завершились публичной перепалкой, после которой Зеленский досрочно покинул Белый дом. The Guardian назвало итоги встречи «одной из крупнейших дипломатических катастроф последних лет».

