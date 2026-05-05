05 мая 2026 в 15:08

В Раде предложили легализовать откуп от мобилизации в ВСУ

Нардеп Нагорняк призвал ввести официальную платную отсрочку от службы в ВСУ

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Следует ввести на Украине официальную оплату отсрочки от принудительной мобилизации, заявил депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Сергей Нагорняк. По его словам, которые приводит издание «Телеграф», это позволит вывести из тени колоссальный коррупционный рынок брони от военкоматов.

Перед этим они отдали $10 тыс. (754 тыс. рублей. — NEWS.ru), а здесь отдадут взятку в $20 тыc. и купят такую же справку. Поэтому оптимальный вариант — предложить им возможность экономического бронирования. Желающие получить официальную, скажем так, отсрочку от службы в ВСУ платят за это. Но платят «в белую», — сказал Нагорняк.

Собранные средства, по его замыслу, должны аккумулироваться на специальном счете и направляться на «мотивационные» выплаты новобранцам. При этом депутат признал, что общество воспримет данную идею крайне негативно, поскольку она неизбежно закрепит принцип «воюют бедные».

Ранее украинский адвокат Сергей Старенький заявил, что на Украине начали обсуждать снижение мобилизационного возраста с 25 до 23 лет из-за нехватки людских ресурсов на фронте. Инициатива рассматривается на уровне депутатов Рады.

