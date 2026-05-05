Столбы черного дыма при пожаре на складе с краской попали на видео

Опубликованы кадры пожара на складе с краской в Оренбурге

Пресс-служба МЧС России опубликовала кадры пожара на складе с краской в Оренбурге. На месте ЧП работают 26 человек на 10 единицах техники. На опубликованных кадрах можно увидеть столбы черного дыма и сотрудников ведомства, пытающихся локализовать возгорание.

Огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар в Оренбургской области. Сообщение о пожаре поступило по адресу: г. Оренбург, ул. Энергетиков, 9/1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит склад с лакокрасочными изделиями, — сказано в сообщении.

Ранее в Магаданской области завершили спасательные работы на месте обрушения горных пород на Кадыкчанском разрезе. Спасателям удалось найти тела всех восьми рабочих. Предварительной причиной инцидента считают просевший грунт и оттаивание ледяной линзы, образованной вечной мерзлотой.

До этого в Выксе Нижегородской области при пожаре в частном жилом доме на улице Челюскина погибли пять человек, в том числе двое детей. Огонь охватил здание по всей площади к моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений. Пожар был ликвидирован на площади 80 квадратных метров.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
