Столбы черного дыма при пожаре на складе с краской попали на видео

Пресс-служба МЧС России опубликовала кадры пожара на складе с краской в Оренбурге. На месте ЧП работают 26 человек на 10 единицах техники. На опубликованных кадрах можно увидеть столбы черного дыма и сотрудников ведомства, пытающихся локализовать возгорание.

Огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар в Оренбургской области. Сообщение о пожаре поступило по адресу: г. Оренбург, ул. Энергетиков, 9/1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит склад с лакокрасочными изделиями, — сказано в сообщении.

