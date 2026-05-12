Раскрыты последствия атаки украинских БПЛА на жилой дом в Оренбурге Три квартиры пострадали при атаке дронов ВСУ на жилой дом в Оренбурге

В Оренбурге три квартиры получили повреждения в результате атаки вражеских беспилотников на многоквартирный дом, восстановительные работы начнутся уже сегодня, 12 мая, сообщил глава города Альберт Юмадилов в Telegram-канале. Он отметил, что дом пока полностью обесточен.

К восстановительным работам в доме приступим уже сегодня, начнем с установки стекол. Потребуется ремонт в трех квартирах. Завтра наши специалисты начнут работу с пострадавшими квартирами, — написал Юмадилов.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что Вооруженные силы Украины использовали дрон для атаки на коммунальщиков в Алешках Херсонской области. По его словам, есть пострадавшие и погибший.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинские военные атаковали 20 населенных пунктов в пяти муниципалитетах Белгородской области за сутки. В результате обстрелов и ударов беспилотников пострадали восемь мирных жителей, а двое тяжелораненых скончались в медицинских учреждениях.