В Грузии на подсанкционной земле построят башню Трампа

Дональд Трамп
Планируемая к строительству в столице Грузии башня Trump Tower будет возведена на участке, который в настоящее время частично принадлежит сыну находящегося под санкциями США бизнесмена Бидзины Иванишвили Уте, сообщает The Guardian. Предполагаемый небоскреб станет совместным проектом местного консорциума и Trump Organization, которой управляют сыновья президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший и Эрик Трамп.

Объект планируется построить на участке, зарегистрированным владельцем которого сейчас является Международный благотворительный фонд Cartu. Согласно официальным данным, фонд Cartu полностью принадлежит компании Cartu Group JSC, 35% которой, в свою очередь, владеет Ута Иванишвили — старший сын миллиардера Бидзины Иванишвили, являющегося почетным председателем правящей партии Грузии.

Бидзина Иванишвили попал под санкции США при администрации Джо Байдена в 2024 году за «подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах Российской Федерации». Ута Иванишвили до 2024 года владел 100% Cartu Group JSC, однако сократил свою долю до 35% после введения американских экономических ограничений в отношении его отца, считающегося самым богатым человеком Грузии.

Ранее в Австралии передумали строить небоскреб Trump Tower из-за проблем с местным застройщиком. Проект закрыли спустя три месяца после запуска, стоимость его реализации составляла около $1,1 млрд (81 млрд рублей). Переговоры с застройщиком велись месяц, они не дали результатов.

