Конкурент Кличко решил покинуть пост главы Киевской ГВА

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко написал заявление об увольнении, сообщает украинское издание «Новости.Live». Он был назначен на эту должность 31 декабря 2024 года.

В настоящий момент уже ищут кандидата на замену Ткаченко. Отмечается, что процедура увольнения находится в стадии оформления.

В декабре прошлого года Ткаченко заявлял, что готовит обращение против мэра Киева Виталия Кличко. Тогда же он раскритиковал городские власти, обвинив их в безответственности. Ткаченко также называли конкурентом Кличко и возможным будущим мэром столицы Украины.

Ранее депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит отправить в отставку секретаря СНБО Украины Рустема Умерова после публикации новых «пленок Миндича». По его мнению, такое решение главы государства было бы «мудрым».

Прежде депутат Рады Ярослав Железняк выложил в своих соцсетях очередные записи диалогов между предпринимателем Тимуром Миндичем и занимавшим тогда пост министра обороны Умеровым. На одной из записей от 8 июля 2025 года собеседники говорят о смене последним должности в новом правительстве.