05 мая 2026 в 14:43

Конкурент Кличко решил покинуть пост главы Киевской ГВА

Глава военной администрации Киева Ткаченко подал в отставку

Виталий Кличко Виталий Кличко Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press
Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко написал заявление об увольнении, сообщает украинское издание «Новости.Live». Он был назначен на эту должность 31 декабря 2024 года.

В настоящий момент уже ищут кандидата на замену Ткаченко. Отмечается, что процедура увольнения находится в стадии оформления.

В декабре прошлого года Ткаченко заявлял, что готовит обращение против мэра Киева Виталия Кличко. Тогда же он раскритиковал городские власти, обвинив их в безответственности. Ткаченко также называли конкурентом Кличко и возможным будущим мэром столицы Украины.

Ранее депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит отправить в отставку секретаря СНБО Украины Рустема Умерова после публикации новых «пленок Миндича». По его мнению, такое решение главы государства было бы «мудрым».

Прежде депутат Рады Ярослав Железняк выложил в своих соцсетях очередные записи диалогов между предпринимателем Тимуром Миндичем и занимавшим тогда пост министра обороны Умеровым. На одной из записей от 8 июля 2025 года собеседники говорят о смене последним должности в новом правительстве.

Европа
Украина
Киев
Виталий Кличко
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
