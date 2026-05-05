В Карачаево-Черкесии рассказали о сложностях в поисках туристок Поиски туристок в горах Карачаево-Черкесии осложнились из-за снега

Поиски пропавших туристок в горах Карачаево-Черкесии осложняются неблагоприятными погодными условиями, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В частности, в районе проведения операции сохраняется снежный покров.

В этой местности снег, поиск пропавших девушек осложнен погодными условиями, — сказал собеседник агентства.

Девушки вышли на маршрут 24 апреля из города Теберды Карачаевского района. По плану Виктория и Дарья должны были прибыть в поселок Архыз 3 мая, однако они так и не вышли к точке назначения. Протяженность маршрута составляет 60 километров по горной местности. По словам родителей, в последний раз туристки выходили на связь 4 мая в 14:30 и просили спасателей о помощи в спуске.

В операции по поиску пропавших в Карачаево-Черкесии девушек участвуют 15 сотрудников МЧС России. К спасателям обратились обеспокоенные родители туристок.

