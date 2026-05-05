Молодые россиянки пропали в горах Карачаево-Черкесии

Двух туристок из Астрахани ищут в горах Карачаево-Черкесии

Спасатели ведут поиски двух жительниц Астрахани, которые не вернулись после прохождения туристического маршрута к назначенному сроку, сообщает МЧС Карачаево-Черкесии. В ведомстве уточнили, что перед походом туристки зарегистрировали свой маршрут. В спасательной операции участвуют 15 сотрудников МЧС. К спасателям обратились обеспокоенные родители девушек.

Спасатели обследуют два района, заявленных в регистрационной карточке туристов. Одна группа сотрудников МЧС России выйдет к селу Красный Карачай через перевал Муха, вторая — обследует Архызское седло и Марухское ущелье, — сказано в сообщении.

