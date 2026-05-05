Молодые россиянки пропали в горах Карачаево-Черкесии

Спасатели ведут поиски двух жительниц Астрахани, которые не вернулись после прохождения туристического маршрута к назначенному сроку, сообщает МЧС Карачаево-Черкесии. В ведомстве уточнили, что перед походом туристки зарегистрировали свой маршрут. В спасательной операции участвуют 15 сотрудников МЧС. К спасателям обратились обеспокоенные родители девушек.

Спасатели обследуют два района, заявленных в регистрационной карточке туристов. Одна группа сотрудников МЧС России выйдет к селу Красный Карачай через перевал Муха, вторая — обследует Архызское седло и Марухское ущелье, — сказано в сообщении.

Ранее в Чердынском районе Пермского края на реке Вишера перевернулась лодка с тремя рыбаками. Жена одного из них забила тревогу, когда супруг перестал выходить на связь. Она рассказала, что местные жители и волонтеры уже вторые сутки ищут мужа и его брата.

До этого появилась информация, что поход туристов, попавших 24 апреля под лавину в горах Бурятии, был коммерческим, его организовала иркутская фирма «Горизонт». Гиды были сертифицированы МЧС России на работу инструкторами и горными проводниками на высоте до 5,7 тыс. метров.

