Раскрыты подробности о туре с попавшими под лавину в Бурятии туристами

Раскрыты подробности о туре с попавшими под лавину в Бурятии туристами Адвокат Печкин: попавшую под лавину в Бурятии группу туристов вел опытный гид

Поход туристов, попавших 24 апреля под лавину в горах Бурятии, был коммерческим, его организовала иркутская фирма «Горизонт», заявил в беседе с ТАСС адвокат компании Дмитрий Печкин. По его словам, гиды были сертифицированы МЧС России на работу инструкторами и горными проводникам на высоту до 5,7 тыс. метров.

Группа была снаряжена: веревки, устройства самостраховки, специальная обувь с кошками — все было сертифицировано, — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что Руслан Бабицкий, который вел группу, является кадровым горноспасателем, сотрудником забайкальского поисково-спасательного отряда. Его тело пока не найдено. По мнению Печкина, Бабицкий не пошел бы в поход в плохую погоду. Попадание тургруппы под лавину адвокат назвал несчастным случаем.

Ранее сообщалось, что Бабицкий в марте 2023 года вместе с коллегами вызволял людей из-под завалов после взрыва газа в жилом доме в Антипихе. Среди спасенных был семилетний мальчик, чью жизнь удалось сохранить благодаря самоотверженным действиям мужчины.

До этого следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после схода лавины на группу туристов на горе Мунку-Сардык. По версии следствия, незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции, когда на нее сошла снежная масса.