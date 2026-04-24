24 апреля 2026 в 17:43

Второе за неделю ЧП на горе Мунку-Сардык обернулось уголовным делом

Следователи возбудили дело после схода лавины на группу туристов в Бурятии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после схода лавины на группу туристов на горе Мунку-Сардык в Бурятии, сообщили в региональном управлении СК. По версии следствия, незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции, когда на нее сошла снежная масса.

В целях установления всех обстоятельств следственным путем возбуждено уголовное дело по сообщению о сходе снежной массы на группу туристов на одном из перевалов горного узла Мунку-Сардык по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, — сказано в сообщении.

Трое участников группы находились в стороне от места схода. Они получили травмы, но смогли по рации сообщить о случившемся. Остальные члены группы, предположительно, остаются под снежной массой. Их местонахождение на данный момент не установлено.

Ранее на этой неделе на горе Мунку-Сардык погибли три человека. Двое из них были туристами, еще один — инструктором-проводником. В уголовном деле по факту трагедии фигурируют трое обвиняемых: гендиректор красноярской турфирмы, его заместитель и гид-инструктор. Их всех заключили под стражу.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп раскрыл сумму долга США из-за отмены пошлин
Глава МИД Ирана прилетел в Пакистан
20-й пакет санкций ЕС: что с поставками нефти и газа, кто реально пострадал
В Волгограде ввели ограничения на работу аэропорта
Силовики заявили о тысячах иностранных наемников на Украине
Стало известно, когда и где пройдут переговоры США и Ирана
В ЕС усилились споры о будущем Украины
В Сумах прогремел взрыв в связи с воздушной тревогой
Бастрыкин поручил возбудить дело после смерти волонтера в Омской области
В Брюсселе прошло мероприятие к 40-летию чернобыльской катастрофы
Названо число жертв аварии с участием фуры и автобуса в Ленобласти
Самолет с освобожденными из плена военными РФ приземлился в Подмосковье
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с автобусом и фурой
«Слабых бьют»: Лавров о необходимости развивать ИИ в России
Четыре человека ранены при атаках дронов ВСУ в ДНР
Кони в Подмосковье устроили побег из частного хозяйства
«Взорвется»: Лавров о мине замедленного действия на Ближнем Востоке
«Помимо армии и флота»: Лавров назвал двух новых союзников России
Стало известно, какие книги не подпадают под закон о пропаганде наркотиков
Лавров обвинил ЕС в расизме из-за слов о «красных линиях»
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

