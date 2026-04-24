Второе за неделю ЧП на горе Мунку-Сардык обернулось уголовным делом Следователи возбудили дело после схода лавины на группу туристов в Бурятии

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после схода лавины на группу туристов на горе Мунку-Сардык в Бурятии, сообщили в региональном управлении СК. По версии следствия, незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции, когда на нее сошла снежная масса.

В целях установления всех обстоятельств следственным путем возбуждено уголовное дело по сообщению о сходе снежной массы на группу туристов на одном из перевалов горного узла Мунку-Сардык по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, — сказано в сообщении.

Трое участников группы находились в стороне от места схода. Они получили травмы, но смогли по рации сообщить о случившемся. Остальные члены группы, предположительно, остаются под снежной массой. Их местонахождение на данный момент не установлено.

Ранее на этой неделе на горе Мунку-Сардык погибли три человека. Двое из них были туристами, еще один — инструктором-проводником. В уголовном деле по факту трагедии фигурируют трое обвиняемых: гендиректор красноярской турфирмы, его заместитель и гид-инструктор. Их всех заключили под стражу.