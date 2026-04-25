Известный спасатель мог погибнуть при сходе лавины в Бурятии Спасатель из Читы Руслан Бабицкий мог погибнуть при сходе лавины в Бурятии

Спасатель из Читы Руслан Бабицкий мог погибнуть в районе горы Мунку-Сардык в Бурятии, где четырех туристов, в том числе одного гида, накрыло лавиной, заявил в беседе с порталом «Чита.Ру» адвокат Дмитрий Печкин. По его словам, группа из семи человек поднималась к пику Конституции. На перевале 26-го партийного съезда на альпинистов сошла лавина.

Среди пропавших — Руслан Бабицкий, тот самый спасатель из Читы, который три года назад вытащил мальчика из-под завалов после взрыва газа, — рассказал адвокат.

Он уточнил, что у туристов было все необходимое снаряжение и они прошли инструктаж. Горный район для восхождений не закрывали. Бабицкий в марте 2023 года вместе с коллегами спасал людей из-под завалов после взрыва газа в жилом доме в Антипихе. Среди спасенных был семилетний мальчик.

Ранее сообщалось, что число погибших из‑за схода лавины на горе Мунку‑Сардык увеличилось до двух человек. По предварительной информации, спасатели обнаружили тела 38‑летнего Виктора Б. и 41‑летней Натали С. Поиски 42‑летнего Максима Н. и 46‑летнего Бабицкого продолжаются.