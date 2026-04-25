Вскрылись новые детали гибели альпинистов под лавиной в Бурятии Число погибших туристов при сходе лавины в Бурятии выросло до двух

Число погибших из‑за схода лавины на горе Мунку‑Сардык в Бурятии увеличилось до двух человек, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, спасатели обнаружили тела 38‑летнего Виктора Б. и 41‑летней Натали С. При этом поиски 42‑летнего Максима Н. и 46‑летнего гида группы Руслана Бабицкого продолжаются.

Уточняется, что среди выживших трое мужчин с различными травмами. Так, 37‑летнего Дениса Ч. из Иркутска госпитализировали с закрытыми переломами ключицы и ребер. У другого участника восхождения, 39‑летнего Константина Л., диагностировали закрытый перелом лодыжки. Медицинскую помощь оказали на месте, после чего мужчину отпустили.

Снежная лавина накрыла четырех альпинистов на горе Мунку-Сардык в Бурятии накануне, 24 апреля. Это уже второй трагический инцидент на вершине за последнюю неделю — ранее здесь погибли трое путешественников. Сход снега произошел утром на перевале 26-го Партийного съезда, который является частью горного массива Мунку-Сардык.

После трагедии на горе Мунку-Сардык возбудили уголовное дело по факту предоставления услуг, не соответствующих стандартам безопасности. По данным следствия, незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение на пик Конституции, когда на нее обрушилась снежная масса.