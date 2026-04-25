Вскрылись новые детали гибели альпинистов под лавиной в Бурятии

Число погибших туристов при сходе лавины в Бурятии выросло до двух

Число погибших из‑за схода лавины на горе Мунку‑Сардык в Бурятии увеличилось до двух человек, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, спасатели обнаружили тела 38‑летнего Виктора Б. и 41‑летней Натали С. При этом поиски 42‑летнего Максима Н. и 46‑летнего гида группы Руслана Бабицкого продолжаются.

Уточняется, что среди выживших трое мужчин с различными травмами. Так, 37‑летнего Дениса Ч. из Иркутска госпитализировали с закрытыми переломами ключицы и ребер. У другого участника восхождения, 39‑летнего Константина Л., диагностировали закрытый перелом лодыжки. Медицинскую помощь оказали на месте, после чего мужчину отпустили.

Снежная лавина накрыла четырех альпинистов на горе Мунку-Сардык в Бурятии накануне, 24 апреля. Это уже второй трагический инцидент на вершине за последнюю неделю — ранее здесь погибли трое путешественников. Сход снега произошел утром на перевале 26-го Партийного съезда, который является частью горного массива Мунку-Сардык.

После трагедии на горе Мунку-Сардык возбудили уголовное дело по факту предоставления услуг, не соответствующих стандартам безопасности. По данным следствия, незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение на пик Конституции, когда на нее обрушилась снежная масса.

Средства ПВО не дали ВСУ поразить Севастополь
Известный спасатель пропал при сходе лавины в Бурятии
Удары по Украине сегодня, 25 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Бог любит троицу»: SHAMAN назвал страну, куда хочет вернуться
Помощник Жириновского из мема «Сафонов, оплатить!» отправился в зону СВО
Почему не работает WhatsApp 25 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Американская «радиостанция судного дня» вышла в эфир со странным сообщением
США «подавили» протест Британии в вопросе сделки по F-16
Подвиг ликвидаторов и «мирный атом»: фото с выставки, посвященной ЧАЭС
В Госдуме предупредили Финляндию о последствиях размещения ядерного оружия
Российские войска взорвали секретный штаб украинских дронов
Гинцбург рассказал, какие технологии используют в создании онковакцины
Захарова отправила «погулять» спикера парламента Молдавии
Власти Вашингтона опозорились перед визитом Карла III
Россиянин ударил ребенка кулаком по лицу в ответ на просьбу сесть к окну
Уволенная Трампом чиновница дерзко нарушила важнейший протокол
Дачников предупредили о риске сесть в тюрьму из-за некоторых растений
Станции РЭБ ВСУ не выдержали натиска ВС России под Харьковом
Россиянам назвали альтернативы отдыху в странах Ближнего Востока
В Совфеде предложили провести военные учения у берегов Франции
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
