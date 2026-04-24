На горе Мунку-Сардык произошло второе ЧП за неделю

Лавина накрыла четверых альпинистов на горе Мунку-Сардык в Бурятии, сообщил Telegram-канал SHOT. Это уже второе происшествие на этом пике за неделю — ранее там погибли трое человек. Спасатели выдвинулись к месту ЧП.

По данным канала, снежная масса сошла утром на перевале 26-го Партийного съезда, который входит в горную систему Мунку-Сардык. По словам очевидцев, под лавиной оказались не менее четырех человек. Об их состоянии пока ничего не известно.

Ранее стало известно, что двое из троих погибших на горе Мунку-Сардык в Бурятии были туристами, еще один — инструктором-проводником. В уголовном деле по факту трагедии фигурируют трое обвиняемых: гендиректор красноярской турфирмы, его заместитель и гид-инструктор. Их всех заключили под стражу.

По словам спасателя международного класса Егора Дульнева, погибшие в Бурятии туристы могли быть одеты недостаточно тепло. В беседе с NEWS.ru он отметил, что при подъеме скалолазы могут получить переохлаждение в любое время года, это касается как лета, так и зимы.