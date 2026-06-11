Раскрыты последствия атаки ВСУ на Краснодар

Фасад многоквартирного дома поврежден в Краснодаре при атаке БПЛА, выбиты стекла, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. В результате ночной атаки ВСУ на Краснодар повреждено два дома.

Последствия атаки БПЛА в Краснодаре. Поврежден фасад многоквартирного дома, выбиты стекла, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае. Он добавил, что по всей территории региона объявлена беспилотная опасность. Обломки одного из БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре. После этого произошло возгорание. На месте работают оперативные и специальные службы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны успешно сбили еще один беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону города. Согласно оперативным данным, в общей сложности на подлете к Москве было перехвачено и уничтожено уже 13 беспилотников.