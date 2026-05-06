Стала известна судьба пропавших в Карачаево-Черкесии туристок

Пропавшие в Карачаево-Черкесии туристки найдены, их обнаружили в районе озера Любви на высоте 2400 метров над уровнем моря, сообщат РЕН ТВ. В настоящее время спасатели сопровождают 24-летнюю Викторию и 25-летнюю Дарью до ближайшего населенного пункта, медицинская помощь им не требуется.

Завершены поиски двух туристок, в медицинской помощи не нуждаются, — уточнил собеседник.

Тургруппа из двух человек вышла на маршрут 24 апреля из Теберды и должна была прибыть в поселок Архыз 3 мая. Протяженность маршрута по горной местности составляет 60 километров. Однако к назначенному сроку девушки не вышли к точке назначения. Мать Виктории рассказывала, что обе туристки — опытные походницы, неоднократно участвовавшие в подобных экспедициях.

