06 мая 2026 в 13:12

Стала известна судьба пропавших в Карачаево-Черкесии туристок

Пропавшие в Карачаево-Черкесии туристки найдены, их обнаружили в районе озера Любви на высоте 2400 метров над уровнем моря, сообщат РЕН ТВ. В настоящее время спасатели сопровождают 24-летнюю Викторию и 25-летнюю Дарью до ближайшего населенного пункта, медицинская помощь им не требуется.

Завершены поиски двух туристок, в медицинской помощи не нуждаются, — уточнил собеседник.

Тургруппа из двух человек вышла на маршрут 24 апреля из Теберды и должна была прибыть в поселок Архыз 3 мая. Протяженность маршрута по горной местности составляет 60 километров. Однако к назначенному сроку девушки не вышли к точке назначения. Мать Виктории рассказывала, что обе туристки — опытные походницы, неоднократно участвовавшие в подобных экспедициях.

Ранее в Хабаровском крае нашлись загадочно пропавшие рыбаки. Двое суток они провели в тайге, ночуя в лесу и стараясь не встречаться с дикими животными — тиграми и медведями. У туристов сломался микроавтобус по дороге к заброшенной деревне, после чего они застряли в глухой тайге.

