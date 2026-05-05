Опубликованы последние кадры с пропавшими в КЧР молодыми туристками

Большой Кавказский хребет в Карачаево-Черкесии Большой Кавказский хребет в Карачаево-Черкесии Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Telegram-канал «112» опубликовал последние кадры с двумя туристками из Астрахани, которые не вернулись после прохождения туристического маршрута в Карачаево-Черкесии к назначенному сроку. По информации канала, пропавшими оказались 24-летняя Виктория и 25-летняя Дарья.

Тургруппа из двух человек вышла на маршрут 24 апреля из города Теберда Карачаевского района. Согласно плану, Виктория и Дарья 3 мая должны были прибыть в поселок Архыз Зеленчукского района, однако девушки не вышли к точке назначения.

Протяженность маршрута составляет 60 километров по горной местности. По словам родителей, в последний раз туристки выходили на связь 4 мая в 14:30 и просили спасателей о помощи в спуске, после чего связь с ними оборвалась.

Мать Виктории Татьяна рассказала «112», что обе девушки — опытные туристки, которые неоднократно участвовали в походах. Предположительно, они вместе работали в Минздраве Астраханской области.

В настоящее время спасатели ведут поиски девушек. Как сообщили в МЧС по Карачаево-Черкесии, перед походом туристки зарегистрировали свой маршрут. В операции участвуют 15 сотрудников МЧС. К спасателям обратились обеспокоенные родители девушек.
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
