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19 июля 2025 в 18:41

Пастух погиб вместе с лошадью, собакой и стадом после удара молнии

Пастух и все его стадо погибли после удара молнии в горах Карачаево-Черкесии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В горах Карачаево-Черкесии разряд молнии стал причиной гибели пастуха и всего его стада, сообщает Telegram-канал SHOT. Также погибли лошадь мужчины и собака.

Инцидент случился в районе аула Гаралы. В правоохранительных органах подтвердили произошедшее и назвали инцидент несчастным случаем.

Ранее в Московской области от удара молнии погибла 59-летняя преподавательница из Москвы Ольга Ветрова. Педагогический стаж женщины составлял 35 лет. Она работала преподавателем английского языка одновременно в Московском педагогическом государственном университете и столичной школе № 2115.

До этого в Клинском городском округе Подмосковья от удара молнии вспыхнул частный дом. На появившихся кадрах видно, как из здания валит густой черный дым. По свидетельствам местных жителей, коттедж вспыхнул моментально после сильного раската грома. В момент возгорания хозяев дома не было на месте, что позволило избежать человеческих жертв.

В Кемеровской области на одном из местных озер во время рыбалки молния попала сразу в трех мужчин. Один из рыбаков погиб на месте от мощного электрического разряда. Двое других пострадавших получили легкие травмы.

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