Россиянин скончался на месте из-за удара молнии Mash: под Кемерово рыбак умер на месте и еще двое пострадали из-за удара молнии

Молния ударила в трех рыбаков на озере в Кемеровской области, сообщил Telegram-канал Mash. В результате инцидента один из них скончался на месте, еще двое отделались легкими травмами, так как были в резиновых сапогах.

По данным канала, трагедия произошла вечером 15 июля возле поселка Березовая Грива. Трое местных жителей сидели на берегу речки, когда началась гроза. Погибшим оказался 37-летний Денис, уточнили авторы.

Ранее врач Роман Фишкин заявил, что для того чтобы не стать жертвой удара молнии, необходимо укрыться на время непогоды вдали от деревьев и воды. Стоять на открытой местности в данном случае — серьезная ошибка, подчеркнул он.

До этого в Тульской области молния ударила в толпу и убила трех человек, включая ребенка. Еще шесть человек пострадали. Трагедия произошла на пляже в селе Бунырево (город Алексин), где отдыхали люди.

Прежде сообщалось, что в Останкинскую телебашню в Москве вечером 12 июля ударила молния. На снятых очевидцами кадрах можно заметить, что она несколько раз попала прямо в антенну. В столице в тот день шли мощные ливни с градом и шквалистым ветром.