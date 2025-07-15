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15 июля 2025 в 09:50

Врач дал советы, как не стать жертвой удара молнии

Врач Фишкин призвал находиться в укрытии вдали от воды во время непогоды

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для того чтобы не стать жертвой удара молнии, необходимо укрыться на время непогоды вдали от деревьев и воды, заявил ОТР врач Роман Фишкин. Стоять на открытой местности в данном случае — серьезная ошибка.

Самой частой причиной смерти из-за удара молнии считается остановка сердца, предупредил Фишкин. При этом около 90% пострадавших остаются в живых. Однако они могут столкнуться с серьезными последствиями. Среди них потеря сознания, временный паралич, ожоги, повреждение нервной системы и разрыв барабанных перепонок.

Врач отметил, что, в случае если гроза застала врасплох в открытой местности, следует присесть на корточки и обхватить ноги руками. Крайне важно помнить, что во время непогоды нельзя использовать смартфоны и прочую технику — это может притянуть разряд.

Ранее в Тульской области молния ударила в толпу и убила трех человек, включая ребенка. Еще шесть человек пострадали. Трагедия произошла на пляже в селе Бунырево (город Алексин), где отдыхали люди.

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