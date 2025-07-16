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16 июля 2025 в 19:46

Вспыхнувший как спичка из-за удара молнии коттедж попал на видео

В Сети появилось видео пожара в частном доме после удара молнии в Подмосковье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сети появилось видео пожара в частном доме после удара молнии в Подмосковье. На опубликованных в Telegram-канале SHOT кадрах можно увидеть, как горит здание, при этом в небо поднимается огромный столб черного дыма. Инцидент произошел с коттеджем, расположенным в поселке Степаньковские дачи в Клинском городском округе.

По словам соседей, дом вспыхнул как спичка сразу после оглушительного раската грома. Владельцы частного дома отсутствовали, когда это случилось.

До этого стало известно, что молния ударила в трех рыбаков на озере в Кемеровской области. В результате инцидента один из них — 37-летний мужчина — скончался на месте, еще двое отделались легкими травмами, так как были в резиновых сапогах. Это произошло вечером 15 июля возле поселка Березовая Грива.

Ранее сообщалось, что в Тульской области молния ударила в толпу и убила трех человек, включая ребенка. Еще шесть человек пострадали. Трагедия произошла на пляже в селе Бунырево (город Алексин), где отдыхали люди.

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