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17 июля 2025 в 19:25

Московская учительница погибла от удара молнии

Московский педагог Ветрова погибла от удара молнии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

59-летняя преподавательница Ольга Ветрова из Москвы погибла от удара молнии во время поездки в соседний регион, сообщает «Российская газета». По ее данным, стаж педагога насчитывал 35 лет.

Ветрова совмещала преподавание английского языка в МПГУ с работой в столичной школе № 2115. Директор школы Олег Михайлов в разговоре с журналистами подчеркнул, что покойная многие годы являлась «движущей силой» образовательного учреждения. В должности завуча она не только обеспечивала организацию учебного процесса, но и создавала особую, доброжелательную атмосферу в коллективе, за что снискала искреннее уважение коллег и воспитанников.

Ранее врач-терапевт и профпатолог Светлана Бурнацкая заявила, что удар молнии может вызвать серьезные ожоги, аритмию, паралич и тяжелые когнитивные нарушения. Медик подчеркнула, что температура разряда может достигать 16,6 тысячи градусов Цельсия, что особенно опасно при влажной одежде.

До этого в Тульской области молния ударила в толпу и убила трех человек, включая ребенка. Еще шесть человек пострадали. Трагедия произошла на пляже в селе Бунырево (город Алексин), где отдыхали люди.

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