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16 июля 2025 в 13:47

Названы последствия для организма удара молнии

Врач Бурнацкая заявила, что удар молнии может привести к параличу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Удар молнии может вызвать серьезные ожоги, аритмию, паралич и тяжелые когнитивные нарушения, рассказала РИАМО врач-терапевт и профпатолог Светлана Бурнацкая. Медик подчеркнула, что температура разряда может достигать 16,6 тысячи градусов Цельсия, что особенно опасно при влажной одежде.

Удар молнии вызывает тяжелые физиологические последствия: ожоги кожи, нарушения работы сердца, повреждения внутренних органов и центральной нервной системы, — сказала Бурнацкая.

По словам специалиста, выжившие после удара молнии часто сталкиваются с мышечной слабостью, параличом и когнитивными нарушениями. На коже могут оставаться характерные следы удара, называемые «аппарель», и выжившие нередко страдают от посттравматического стресса, тревожности и депрессии. В долгосрочной перспективе у них могут сохраняться хронические боли, головные боли, нарушения сна и проблемы с памятью.

Ранее в Тульской области молния ударила в толпу и убила трех человек, включая ребенка. Еще шесть человек пострадали. Трагедия произошла на пляже в селе Бунырево (город Алексин), где отдыхали люди.

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