Сочинец лишился Mercedes за отказ стать филантропом

В Сочи 48-летний мужчина поджег Mercedes после конфликта с владельцем, отказавшимся переводить деньги на благотворительность, передает ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Ночью он облил капот автомобиля бензином и поджег его.

Возгорание заметила женщина, которая вызвала полицию. Подозреваемого задержали по месту жительства. Ущерб превысил 2 млн рублей. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Оказалось, что у мужчин произошел конфликт из-за отказа 52-летнего владельца «немца» перечислить крупную сумму на благотворительность, — сказано в сообщении.

