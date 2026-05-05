День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 16:06

Сочинец лишился Mercedes за отказ стать филантропом

Сочинец поджег чужой Mercedes после отказа дать денег на благотворительность

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Сочи 48-летний мужчина поджег Mercedes после конфликта с владельцем, отказавшимся переводить деньги на благотворительность, передает ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Ночью он облил капот автомобиля бензином и поджег его.

Возгорание заметила женщина, которая вызвала полицию. Подозреваемого задержали по месту жительства. Ущерб превысил 2 млн рублей. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Оказалось, что у мужчин произошел конфликт из-за отказа 52-летнего владельца «немца» перечислить крупную сумму на благотворительность, — сказано в сообщении.

Ранее житель поселка Коммунары Ленинградской области поджег самосвал из личной неприязни к его водителю. В момент поджога злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Материальный ущерб составил 2 млн рублей.

До этого Выборгский районный суд избрал меру пресечения подростку, обвиняемому в поджоге оборудования на железной дороге. Несовершеннолетний не отрицал сам факт, но утверждал, что действовал по заданию «сотрудников ФСБ».

Регионы
Краснодарский край
Сочи
поджоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
Коц: дроноводы вывели из строя три украинские РЛС в глубоком тылу
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Стало известно, почему большинство россиян редко ходят в баню
«Вопрос месяцев»: чем Армения заплатит за антироссийский саммит Пашиняна
ВСУ целенаправленно расстреляли из «Града» семью под Брянском
Суд изъял миллиарды рублей у основателя «Русагро»
«Новый вызов»: военэксперт о создании альянса ЕС и Украины по беспилотникам
Огонь охватил мансарду жилого дома в Новой Москве
Политолог оценил перспективы вступления Армении в Евросоюз
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.