Житель Коммунар попытался спалить грузовик своего недруга Житель Ленобласти попытался сжечь грузовик из-за личной неприязни к его водителю

Житель поселка Коммунары Ленинградской области поджег самосвал «Шанкси» из личной неприязни к его водителю, рассказали в ГУ МВД России по региону. В момент поджога злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Из-за его действий кабина самосвала полностью выгорела.

Мужчина объяснил свой поступок личным неприязненным отношением к водителю, которое той ночью усилилось под воздействием спиртного. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, — рассказали в органах.

Действия поджигателя нанесли потерпевшему материальный ущерб в размере 2 млн рублей. В настоящее время мужчина находится под стражей.

