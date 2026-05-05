05 мая 2026 в 11:05

Житель Коммунар попытался спалить грузовик своего недруга

Житель Ленобласти попытался сжечь грузовик из-за личной неприязни к его водителю

Житель поселка Коммунары Ленинградской области поджег самосвал «Шанкси» из личной неприязни к его водителю, рассказали в ГУ МВД России по региону. В момент поджога злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Из-за его действий кабина самосвала полностью выгорела.

Мужчина объяснил свой поступок личным неприязненным отношением к водителю, которое той ночью усилилось под воздействием спиртного. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, — рассказали в органах.

Действия поджигателя нанесли потерпевшему материальный ущерб в размере 2 млн рублей. В настоящее время мужчина находится под стражей.

До этого сотрудники Росгвардии задержали несовершеннолетнего при попытке поджога магазина в подмосковном Ступино. Сигнал «Тревога» поступил на пульт охраны из торгового объекта, расположенного на проспекте Победы.

Ранее сотрудники полиции установили личность мужчины, который причастен к возгоранию леса в окрестностях села Бархатово в Красноярском крае. Спасатели считают, что причиной ЧП стало неосторожное применение пиротехнических изделий. Виновником инцидента оказался 56-летний житель Красноярска.

