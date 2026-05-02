День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 13:26

Виновник пожара, который мог стать настоящим бедствием, попался полицейским

Полицейские установили личность причастного к возгоранию леса под Красноярском

Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники полиции установили личность мужчины, который причастен к возгоранию леса в окрестностях села Бархатово в Красноярском крае, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Им оказался 56-летний житель Красноярска.

Мои коллеги в Красноярском крае установили мужчину, причастного к поджогу леса, — заявила Волк.

Сообщение о пожаре на Есауловской петле поступило в дежурную часть 1 мая. Воспламенение сухой травы перекинулось на лесной массив. Предварительная причина пожара — неосторожное применение пиротехнических изделий. В настоящее время устанавливается сумма нанесенного ущерба.

СМИ тогда писали, что в Красноярском крае огонь охватил 3,5 гектара леса в районе живописной Есауловской петли. По данным очевидцев, причиной пожара стала группа из 10 туристов. Один из них неудачно выпустил два сигнальных файера, которые попали в густую растительность.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.