Туристы подожгли живописный лес в Красноярском крае и сбежали Пожар уничтожает 3,5 га леса на Есауловской петле в Красноярском крае

В Красноярском крае горит 3,5 гектара леса на живописной Есауловской петле, передает Telegram-канал SHOT. По словам очевидцев, причиной пожара стала группа из 10 туристов, один из которых неудачно запустил два сигнальных файера, попавших в густую растительность.

Огонь вспыхнул мгновенно, а туристы сразу скрылись с места происшествия. Сейчас пожарные бригады в составе минимум 20 человек пытаются ликвидировать возгорание.

Ранее в Приморье по вине сварщика произошел крупный ландшафтный пожар — в пригороде Владивостока выгорело около 1,5 тыс. квадратных метров сухой растительности. Дым накрыл трассу «Уссури», видимость на дороге серьезно упала. К ликвидации возгорания привлекли 42 специалиста и девять единиц техники.

Кроме того, глава Тольятти Илья Сухих сообщил, что в результате падения фрагментов украинского беспилотника в городе начался низовой лесной пожар. По словам мэра, спасателям удалось сдержать пламя, после чего специалисты начали ликвидировать отдельные очаги и проливать территорию.