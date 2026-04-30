30 апреля 2026 в 15:04

Росгвардия задержала подростка за попытку поджога в Подмосковье

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержали несовершеннолетнего при попытке поджога магазина в Ступине. Сигнал «Тревога» поступил на пульт охраны из торгового объекта, расположенного на Проспекте Победы, рассказали NEWS.ru в ведомстве.

Прибыв на место, стражи порядка выяснили, что подросток зашел в помещение с бутылкой бензина. Действуя по инструкциям, которые он получал по мобильной связи, злоумышленник разлил горючее в примерочной. Целью поджога была выбрана обычная футболка, однако завершить задуманное подростку не позволила администрация. Заметив подозрительные действия, сотрудники магазина оперативно нажали тревожную кнопку.

Подозреваемый был задержан на месте и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту инцидента следственные органы ГСУ СК России по Московской области уже возбудили уголовное дело.

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
