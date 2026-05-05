Парламент Румынии потребовал отставки правительства Боложана

Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству Илие Боложана, представляющему Национал-либеральную партию. Трансляция решающего заседания велась в прямом эфире на сайте hotnews.ro.

За отставку кабинета министров проголосовал 281 депутат и сенатор, что значительно превысило необходимый минимум в 233 голоса. Инициаторами процедуры выступили оппозиционные силы, представившие документ под названием «Стоп плану Боложана по разрушению экономики, обнищанию населения и мошеннической продаже государственного достояния».

Оппозиция обвинила правительство в проведении политики жесткой экономии, которая спровоцировала резкое падение уровня жизни граждан страны. В вину Боложану также вменили намерение передать стратегические государственные активы в распоряжение иностранных компаний.

Ранее полиция Румынии инициировала расследование из-за опубликованного в социальных сетях призыва к сбору средств на убийство президента Никушора Дана. Правоохранительные органы проверяют реальность угрозы и подлинность аккаунта автора публикации, под которой некоторые пользователи уже успели поинтересоваться реквизитами для перевода денег.