Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина

Президент Румынии Никушор Дан исключил сценарий проведения досрочных выборов в стране, сообщает РИА Новости. Такое заявление последовало после того, как парламент выразил вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Илие Боложаном. После этого решения кабинет министров уходит в отставку, а глава государства инициирует консультации с политическими партиями для формирования нового состава правительства.

У нас будет правительство в разумные сроки. Я исключаю сценарий досрочных выборов, — подчеркнул Дан.

В ходе брифинга президент заверил граждан, что администрация приложит все усилия для стабилизации ситуации. Он также отметил, что основные проевропейские силы страны сохраняют единство в вопросах проведения ключевых экономических реформ и интеграции в международные структуры.

Ранее парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству Боложана, представляющему Национал-либеральную партию. За отставку кабинета министров проголосовал 281 депутат и сенатор, что значительно превысило необходимый минимум в 233 голоса.