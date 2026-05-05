Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери на Харьковском направлении, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, против них работает российская группировка войск «Запад», которую прозвали «Красной машиной». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Группировка «Запад» — «Красная машина» в Харьковской области работает успешно. Основная задача на сегодня — выбивать силы противника, и у них достаточно хорошо получается. В неделю там каждый день получается от батальона и выше уничтожать. Когда цифры смотрю, то, конечно, иногда ужасаюсь, сколько они людей кладут, колоссальные потери [у ВСУ], — рассказал Кимаковский.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВСУ покинули населенный пункт Бударки в Харьковской области. По его словам, теперь село находится в так называемой серой зоне.

До этого военэксперт рассказал, что российские военные за апрель освободили 13 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, а также в Харьковской, Сумской и Запорожской областях. Наиболее результативно проявила себя группировка войск «Север», на счету которой пять занятых поселений за указанный период.