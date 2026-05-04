День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 12:13

Марочко сообщил об освобождении 13 населенных пунктов за апрель

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские военные за апрель освободили 13 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, а также в Харьковской, Сумской и Запорожской областях, рассказал в социальной сети «ВКонтакте» военный эксперт Андрей Марочко. Наиболее результативно проявила себя группировка войск «Север», на счету которой пять занятых поселений за указанный период.

Всего за второй месяц весны ВС РФ освобождено 13 населенных пунктов, из них: Миропольское в Сумской области, Верхняя Писаревка, Волчанские Хутора, Зыбино, Ветеринарное, Покаляное в Харьковской области, Диброва, Гришино, Ильичевка, Ильиновка, Новодмитровка, Новоалександровка в ДНР, Бойково в Запорожской области, — констатировал Марочко.

Ранее стало известно, что за минувшую неделю потери ВСУ составили около 8 тыс. человек убитыми и ранеными, включая иностранных наемников. По информации Марочко, наиболее существенный урон живой силе противника нанесла группировка войск «Центр». Военный эксперт отдельно отметил, что за этот же период ВСУ потеряли свыше 600 единиц автомобильной и военной техники, а также более 2600 беспилотных летательных аппаратов.

Россия
ВС РФ
Украина
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посольство РФ: санкции Британии не повлияют на ход СВО
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли отношение Запада к идеям РФ по стратегической стабильности
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.