Марочко сообщил об освобождении 13 населенных пунктов за апрель

Российские военные за апрель освободили 13 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, а также в Харьковской, Сумской и Запорожской областях, рассказал в социальной сети «ВКонтакте» военный эксперт Андрей Марочко. Наиболее результативно проявила себя группировка войск «Север», на счету которой пять занятых поселений за указанный период.

Всего за второй месяц весны ВС РФ освобождено 13 населенных пунктов, из них: Миропольское в Сумской области, Верхняя Писаревка, Волчанские Хутора, Зыбино, Ветеринарное, Покаляное в Харьковской области, Диброва, Гришино, Ильичевка, Ильиновка, Новодмитровка, Новоалександровка в ДНР, Бойково в Запорожской области, — констатировал Марочко.

Ранее стало известно, что за минувшую неделю потери ВСУ составили около 8 тыс. человек убитыми и ранеными, включая иностранных наемников. По информации Марочко, наиболее существенный урон живой силе противника нанесла группировка войск «Центр». Военный эксперт отдельно отметил, что за этот же период ВСУ потеряли свыше 600 единиц автомобильной и военной техники, а также более 2600 беспилотных летательных аппаратов.