04 мая 2026 в 10:37

Раскрыты шокирующие потери ВСУ за неделю

Марочко: ВСУ потеряли 8 тыс. человек за неделю, включая иностранных наемников

Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли 8 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале. По его словам, в это число также входят и иностранные наемники. Наибольший урон украинской армии, подчеркнул он, нанесла российская группировка войск «Центр», которая действует в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Санитарные и безвозвратные потери противника с 25 апреля по 1 мая составили около 8010 украинских боевиков и наемников. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен Вооруженным формированиям Украины в зоне ответственности группировки войск «Центр», действующей на западных рубежах Донецкой Народной Республики и в Днепропетровской области, — написал Марочко.

Военный эксперт отдельно отметил, что за этот же период ВСУ потеряли свыше 600 единиц автомобильной и военной техники, а также более 2600 беспилотных летательных аппаратов. Вместе с тем он обратил внимание, что под контроль российской армии за неделю перешло пять населенных пунктов — Ильичовка, Ильиновка, Новодмитриевка, Новоалександровка в ДНР и Покаляное в Харьковской области.

Ранее российские силовые структуры сообщили, что ВСУ укомплектовали подразделения 106-й отдельной бригады теробороны в Сумской области молодыми людьми в возрасте от 18 до 22 лет. Согласно обнародованным данным, украинская сторона понесла значительные потери в результате огневого поражения.

