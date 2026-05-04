Санитарные и безвозвратные потери противника с 25 апреля по 1 мая составили около 8010 украинских боевиков и наемников. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен Вооруженным формированиям Украины в зоне ответственности группировки войск «Центр», действующей на западных рубежах Донецкой Народной Республики и в Днепропетровской области, — написал Марочко.

Военный эксперт отдельно отметил, что за этот же период ВСУ потеряли свыше 600 единиц автомобильной и военной техники, а также более 2600 беспилотных летательных аппаратов. Вместе с тем он обратил внимание, что под контроль российской армии за неделю перешло пять населенных пунктов — Ильичовка, Ильиновка, Новодмитриевка, Новоалександровка в ДНР и Покаляное в Харьковской области.

Ранее российские силовые структуры сообщили, что ВСУ укомплектовали подразделения 106-й отдельной бригады теробороны в Сумской области молодыми людьми в возрасте от 18 до 22 лет. Согласно обнародованным данным, украинская сторона понесла значительные потери в результате огневого поражения.