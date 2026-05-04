Россиян предупредили о схеме обмана ко Дню Победы

Мошенники начали использовать схему с обещаниями выплат и подарков ко Дню Победы для получения личных данных пожилых россиян, сообщает прокуратура Подмосковья. Полученная информация используется для доступа к аккаунтам и деньгам.

Новая мошенническая схема в преддверии 9 Мая! Под угрозой оказались пожилые граждане. Злоумышленники выманивают у них конфиденциальные данные под предлогом вручения выплаты и подарка, — говорится в сообщении.

По данным надзорного органа, злоумышленники представляются сотрудниками администрации и сообщают о якобы положенных гражданам наградах и денежных выплатах к празднику. Для повышения доверия они называют адрес и дату вручения. В процессе общения аферисты запрашивают персональные данные, включая паспортную информацию, СНИЛС, коды из СМС и реквизиты банковских карт. Полученные сведения позволяют им получить доступ к денежным средствам и учетным записям, а также использовать данные для оформления кредитов и других противоправных действий.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники в мессенджерах используют схему обмана под видом «легкой подработки» или «удаленной работы» без опыта и вложений. Злоумышленники обещают фиксированный процент от суммы выполненного задания.