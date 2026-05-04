Украинские военные ударили по «Мираторгу» из РСЗО «Град»

ВСУ нанесли удар из РСЗО «Град» по территории АПХ «Мираторг» в селе Бровничи Климовского района, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, семеро сотрудников предприятия получили ранения.

К сожалению, в результате террористических действий ВСУ ранены семь работников предприятия. При эвакуации пострадавших пытались повторно атаковать FPV-дронами. Бесчеловечность и терроризм — методы киевского режима. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь, — написал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. По предварительной информации, никто не пострадал. Позже в Сети появились кадры, на которых видно, что от удара беспилотника повреждения получили сразу несколько помещений.

До этого ВСУ атаковали Днепрорудненскую центральную районную больницу в Запорожской области. По данным регионального Минздрава, в здании выбило окна. По предварительным данным, персонал и пациенты не пострадали.