Очередная атака БПЛА на медицинские учреждения региона. Минувшей ночью нанесли удар по Днепрорудненской центральной районной больнице. В результате атаки повреждены окна в здании поликлиники, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВСУ нанесли удар по хранилищам в Туапсе, где находилась нефть, предназначенная на экспорт. Украинские БПЛА атаковали город в ночь с 27 на 28 апреля.

До этого ВСУ ударили по центру Марковки в ЛНР. Под вражеский удар попала местная администрация. По предварительным данным, есть раненые.

Также украинские военные атаковали село Брахлов Климовского района. В результате целенаправленного удара по территории АПХ «Мираторг» погиб сотрудник предприятия. Губернатор Александр Богомаз пообещал оказать помощь семье погибшего. Он также сообщил о повреждении машины для перевозки корма.