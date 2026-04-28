28 апреля 2026 в 16:37

ВСУ атаковали больницу в Запорожской области

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
ВСУ атаковали Днепрорудненскую центральную районную больницу в Запорожской области, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. По его данным, в здании выбиты окна, пострадавших нет.

Очередная атака БПЛА на медицинские учреждения региона. Минувшей ночью нанесли удар по Днепрорудненской центральной районной больнице. В результате атаки повреждены окна в здании поликлиники, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВСУ нанесли удар по хранилищам в Туапсе, где находилась нефть, предназначенная на экспорт. Украинские БПЛА атаковали город в ночь с 27 на 28 апреля.

До этого ВСУ ударили по центру Марковки в ЛНР. Под вражеский удар попала местная администрация. По предварительным данным, есть раненые.

Также украинские военные атаковали село Брахлов Климовского района. В результате целенаправленного удара по территории АПХ «Мираторг» погиб сотрудник предприятия. Губернатор Александр Богомаз пообещал оказать помощь семье погибшего. Он также сообщил о повреждении машины для перевозки корма.

