28 апреля 2026 в 11:23

Сотрудник предприятия погиб при ударе украинского БПЛА

Богомаз: сотрудник брянского предприятия погиб при ударе украинского БПЛА

В Брянской области в результате атаки беспилотника по территории предприятия погиб один человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. Удар пришелся по объекту агропромышленного холдинга в приграничном районе.

В результате целенаправленного удара по территории АПХ «Мираторг», к сожалению, погиб сотрудник предприятия. Родным погибшего — глубокие соболезнования, — написал Богомаз.

Утром 28 апреля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 186 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Краснодарский край, Республику Крым и акватории Черного и Азовского морей, уточнили в министерстве.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов после очередной беспокойной для севастопольцев ночи рассказал, как защитить город от постоянных атак. По его словам, за это могут отвечать аэростаты с кевларовыми сетями. Он отметил, что такой способ уже использовался советскими солдатами во время Великой Отечественной войны.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков заявил о напряженной работе властей по предотвращению ударов ВСУ
В Кремле отреагировали на атаки боевиков в Мали
«Беспомощная актриса»: критик высказалась о Бузовой в «Покровских воротах»
Песков раскрыл важный пункт по информации о местах поражения от атак ВСУ
Диетолог оценила последствия перевернутой пирамиды питания
В России «легла» популярная китайская нейросеть
В Кремле сделали заявление по поводу покушения на Трампа
Невролог поделилась неожиданным способом уснуть при бессоннице
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
«Без энтузиазма»: стала известна реакция зрителей на спектакль с Бузовой
В Москве пройдет XV Русская Музыкальная Премия
МЧС показало кадры пожара на стройке в Москве
МВД предупредило о новой схеме кражи данных банковских карт
Кирпич, газобетон или каркас: что выбрать для строительства дома
В Кремле раскрыли судьбу парада на 9 Мая в этом году
В Госдуме придумали, как снизить стресс у школьников перед ЕГЭ
Терапевт предупредил о смертельной опасности шашлыков
Орешкин раскрыл, когда мир достигнет пика численности населения
Пьяный житель Кубани по ошибке зашел в чужую квартиру и украл дорогие часы
В Херсонской области заявили о масштабной атаке ВСУ
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

