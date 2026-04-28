Сотрудник предприятия погиб при ударе украинского БПЛА

В Брянской области в результате атаки беспилотника по территории предприятия погиб один человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. Удар пришелся по объекту агропромышленного холдинга в приграничном районе.

В результате целенаправленного удара по территории АПХ «Мираторг», к сожалению, погиб сотрудник предприятия. Родным погибшего — глубокие соболезнования, — написал Богомаз.

Утром 28 апреля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 186 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Краснодарский край, Республику Крым и акватории Черного и Азовского морей, уточнили в министерстве.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов после очередной беспокойной для севастопольцев ночи рассказал, как защитить город от постоянных атак. По его словам, за это могут отвечать аэростаты с кевларовыми сетями. Он отметил, что такой способ уже использовался советскими солдатами во время Великой Отечественной войны.