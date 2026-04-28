ВСУ атаковали администрацию населенного пункта в ЛНР Несколько человек пострадали при ударе ВСУ по администрации Марковки в ЛНР

Вооруженные силы Украины атаковали здание администрации Марковки в Луганской Народной Республике, сообщили ТАСС в оперативных службах региона. В результате атаки несколько человек пострадали.

ВСУ ударили по центру Марковки. Под вражеский удар попала местная администрация. Есть раненые, — говорится в сообщении.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что трое молодых людей погибли при атаке Вооруженных сил Украины на регион. По его словам, еще двое подростков и 21-летний молодой человек получили ранения.

Утром 28 апреля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 186 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Краснодарский край, Республику Крым и акватории Черного и Азовского морей, уточнили в министерстве.