Трое молодых людей погибли при атаке ВСУ на ЛНР, заявил глава региона Леонид Пасечник в мессенджере МАКС. По его словам, еще двое подростков и 21-летний молодой человек получили ранения.

От полученных травм на месте погибли двое восемнадцатилетних парней и 28-летняя девушка, — написал Пасечник.

Руководитель региона выразил соболезнования родным и близким погибших. Также Пасечник напомнил, что это далеко не первый случай прицельного удара ВСУ по гражданским.

Ранее мужчина погиб в результате налета беспилотных аппаратов украинской армии на Севастополь. Ранения получили еще три местных жителя. В частности, пожилой человек пострадал в районе Генерала Мельника, а женщина попала под удар в Балаклавском районе. Медицинские работники диагностировали у них травмы средней степени тяжести.

До этого произошло повреждение магистрали с серной кислотой на объекте «Аммиак-3» предприятия «Апатит» из-за нападения украинских дронов. Травмы получили пять сотрудников, при этом один человек находился в медицинском учреждении в критическом состоянии.