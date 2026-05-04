Магнитные бури сегодня, 4 мая: что будет завтра, апатия, нарушения сна

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 4 мая 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 4 и 5 мая

В понедельник, 4 мая, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии: модель предполагала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух-трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в прогнозируемом диапазоне.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 73%, геомагнитных возмущений — 20%, магнитных бурь — 7%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 2,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 2)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошла одна новая вспышка — она относится к классу M (средняя). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 5,0.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 4 мая, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

Во вторник, 5 мая, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 20%, магнитных бурь — 7%. Кр-индекс в течение суток будет в зеленой зоне, в районе двух-трех единиц.

Как магнитные бури влияют на человека

Апатия и сонливость могут беспокоить человека во время магнитной бури, заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, лучше не перегружать себя работой при появлении симптомов плохого самочувствия.

«Из-за изменения климата вокруг нас меняется внутреннее состояние, и человек начинает чувствовать недомогание. Мало того что мозг постоянно работает, воспринимает окружающую его информацию, и тут начинает перегружаться. Отсюда появляется <...> снижение работоспособности, невозможность сосредоточиться. Это связано с тем, что мозг не видит проблему», — сказал Кондрахин.

Он отметил, что людям с хроническими заболеваниями нервной или сердечно-сосудистой систем в этот период лучше воздержаться от активной деятельности. По словам терапевта, в случае ухудшения здоровья стоит обратиться к врачу.

Магнитные бури наиболее опасны для гипертоников и людей с аритмией, заявила терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.

«Во время магнитных бурь некоторые люди могут испытывать головные боли, скачки артериального давления и нарушения сна. Особенно остро на изменения магнитного фона реагируют люди с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями», — сказала врач.

По словам Лозиковой, ватные ноги, повышенная утомляемость, сонливость или, наоборот, бессонница, ухудшение концентрации и памяти — все это может говорить о влиянии солнечных вспышек на организм человека.

Врач подчеркнула, что в группе риска находятся пожилые люди, так как у них более чувствительная сосудистая система, пациенты с гипертонией, гипотонией, аритмией, мигренями и хроническими головными болями, беременные женщины. Им необходимо следить за прогнозами геомагнитной активности.

В период магнитной бури Лозикова посоветовала пить больше воды, ограничить употребление кофе и алкоголя, а также дольше находиться на свежем воздухе, гулять в тени, сократить время работы с экранами, особенно вечером.

