Магнитные бури сегодня, 2 мая: что завтра, обострение заболеваний, апатия

Магнитное поле Земли сегодня, 2 мая, будет находиться в спокойном состоянии, рассказали ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли магнитных бурь, каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 2 и 3 мая

По данным ученых ИКИ РАН, сегодня, 2 мая, вероятность возникновения полноценной магнитной бури оценивается всего в 3%, возможность слабых геомагнитных возмущений — около 22%, а с вероятностью 78% обстановка останется спокойной. На Солнце сильных вспышек минувшей ночью зафиксировано не было.

По информации портала my-calend, сегодня ожидается магнитная буря силой четыре балла.

«Сегодня ожидается малая геомагнитная буря силой четыре балла. В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов», — говорится в публикации.

Эксперты ИКИ РАН добавили, что завтра, 3 мая, магнитной бури не ожидается.

Кто тяжелее всего переносит магнитные бури

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Юрий Серебрянский в комментарии NEWS.ru объяснил, что у всех людей недомогания во время геоударов проявляются по-разному.

«Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к образованию гипертонического криза. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — сказал он.

Врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин напомнил, что ведение нездорового образа жизни во время сильных магнитных бурь может привести к еще большему ухудшению самочувствия.

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — сообщил специалист.

