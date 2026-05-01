Дожди, переменная облачность и заморозки: погода в Москве в начале октября

По предварительным прогнозам, в середине осени в Москве ожидается умеренная прохлада с температурным фоном, близким к климатической норме. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 10 октября?

Какая погода будет в Москве в начале октября

Согласно прогнозу, сформированному на основе данных Гидрометцентра, начало октября будет сопровождаться классической осенней погодой. В дневные часы воздух стабильно будет прогреваться до значений от +8 до +12 градусов. Самыми теплыми днями декады могут стать 3 и 4 октября, когда столбики термометров покажут днем до +12 градусов. Ночи при этом останутся холодными. В среднем по региону ночные температуры будут колебаться — от +3 до +7 градусов.

Атмосферное давление прогнозируется в пределах нормы — от 744 до 748 мм рт. ст., а относительная влажность воздуха будет держаться на высоком уровне, около 83%, что характерно для осеннего сезона.

Существенных осадков в первой половине декады октября не ожидается, будет преобладать переменная облачность, однако к 7-8 октября вероятность небольших дождей возрастет. Возможны ночные заморозки. Синоптики напоминают, что погода будет типичной для середины осени, и рекомендуют заранее позаботиться о теплой одежде.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале октября

Согласно прогнозу сервиса «Яндекс Погода», основанному на усредненных данных за 10 лет, в Санкт-Петербурге 1 октября ожидается около +11 градусов днем и +6 градусов ночью, будет дуть юго-западный ветер, влажность воздуха составит 83%.

В последующие дни, 2 и 3 октября, характер погоды существенно не изменится. Дневные температуры будут держаться на уровне +10 градусов, ночные — около +6 градусов, сохранятся высокая влажность и южный ветер.

К концу первой декады, с 4 по 10 октября, наметится тенденция к понижению дневных температур до +8 градусов, ночные останутся в районе +3–5 градусов.

На протяжении всей первой декады октября в Северной столице прогнозируются осадки в виде дождя. Кроме того, из-за северо-западного ветра, который в этот период бывает довольно сильным, будет создаваться ощущение промозглости. В целом в регионе с 1 по 10 октября будет стоять прохладная, облачная и временами дождливая осенняя погода, соответствующая климатической норме для этого периода.

