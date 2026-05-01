Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 мая: где сбои в России

Сегодня, 1 мая, в Москве и других российских регионах наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. С чем это связано, как долго продлятся ограничения? Могут ли отключить интернет в майские праздники?

Где в РФ не работает мобильный интернет 1 мая

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 1 мая, сбои в работе мобильного интернета наблюдаются в десятках российских регионов. Абоненты разных операторов связи жалуются на нестабильное соединение, а также полную потерю доступа к приложениям на смартфонах. В частности, пользователи не могут загружать видео в Сети, пользоваться поисковиками и иными интернет-услугами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 1 мая поступило от жителей Москвы. Кроме того, жалобы зарегистрированы из Татарстана, Санкт-Петербурга, Башкирии, Красноярского и Хабаровского краев, Свердловской, Саратовской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Кировской, Курганской, Рязанской, Челябинской и Калужской областей.

Почему не работает мобильный интернет 1 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что отключения связи, которые фиксируются в Москве и других регионах, необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в беседе с NEWS.ru сообщил, что отключение мобильного интернета периодически происходит в преддверии важных событий, крупных мероприятий с большим скоплением людей, а также при наличии оперативной информации о готовящихся атаках.

Специалист уточнил, что при совершении терактов часто используются системы дистанционного управления, а каналом связи является мобильный интернет и сотовая связь.

Полноценную работу мобильного интернета в регионах восстанавливают сразу же после отмены режима беспилотной опасности.

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заверил, что ограничения работы мобильного интернета — временное явление.

«Таковы вызовы сегодняшнего дня <...>. Я убежден, что это временное явление и мы, конечно, вернемся к привычному нашему цифровому укладу без отключений и перебоев», — сообщил парламентарий.

Будут ли отключать интернет в майские праздники

В Москве в период майских праздников могут быть ограничения на работу мобильного интернета, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

В материале говорится, что отключения мобильного интернета могут наблюдаться 7 мая — в день репетиции парада Победы, а также 9 мая. Не исключены сбои 5 мая.

Что делать при отключении интернета

Оставаться на связи в период ограничения работы мобильного интернета россияне могут благодаря голосовой связи, СМС и приложениям, которые входят в белые списки. В частности, во время сбоев доступны социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджер МАКС.

В белый список входит более 500 сайтов и приложений. Ограничения мобильного интернета не влияют на работу маркетплейсов, онлайн-кинотеатров, сайтов мобильных операторов, приложений банков, «Госуслуг» и многих других сервисов.

