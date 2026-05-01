01 мая 2026 в 12:00

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 мая: где сбои в России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сегодня, 1 мая, в Москве и других российских регионах наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. С чем это связано, как долго продлятся ограничения? Могут ли отключить интернет в майские праздники?

Где в РФ не работает мобильный интернет 1 мая

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 1 мая, сбои в работе мобильного интернета наблюдаются в десятках российских регионов. Абоненты разных операторов связи жалуются на нестабильное соединение, а также полную потерю доступа к приложениям на смартфонах. В частности, пользователи не могут загружать видео в Сети, пользоваться поисковиками и иными интернет-услугами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 1 мая поступило от жителей Москвы. Кроме того, жалобы зарегистрированы из Татарстана, Санкт-Петербурга, Башкирии, Красноярского и Хабаровского краев, Свердловской, Саратовской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Кировской, Курганской, Рязанской, Челябинской и Калужской областей.

Почему не работает мобильный интернет 1 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что отключения связи, которые фиксируются в Москве и других регионах, необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в беседе с NEWS.ru сообщил, что отключение мобильного интернета периодически происходит в преддверии важных событий, крупных мероприятий с большим скоплением людей, а также при наличии оперативной информации о готовящихся атаках.

Специалист уточнил, что при совершении терактов часто используются системы дистанционного управления, а каналом связи является мобильный интернет и сотовая связь.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Полноценную работу мобильного интернета в регионах восстанавливают сразу же после отмены режима беспилотной опасности.

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заверил, что ограничения работы мобильного интернета — временное явление.

«Таковы вызовы сегодняшнего дня <...>. Я убежден, что это временное явление и мы, конечно, вернемся к привычному нашему цифровому укладу без отключений и перебоев», — сообщил парламентарий.

Будут ли отключать интернет в майские праздники

В Москве в период майских праздников могут быть ограничения на работу мобильного интернета, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

В материале говорится, что отключения мобильного интернета могут наблюдаться 7 мая — в день репетиции парада Победы, а также 9 мая. Не исключены сбои 5 мая.

Что делать при отключении интернета

Оставаться на связи в период ограничения работы мобильного интернета россияне могут благодаря голосовой связи, СМС и приложениям, которые входят в белые списки. В частности, во время сбоев доступны социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджер МАКС.

В белый список входит более 500 сайтов и приложений. Ограничения мобильного интернета не влияют на работу маркетплейсов, онлайн-кинотеатров, сайтов мобильных операторов, приложений банков, «Госуслуг» и многих других сервисов.

Читайте также:

Жара и грозы с ядреными ливнями: погода в Москве на майские праздники

Встреча с Зеленским, операция, уход из театров: как живет Федор Добронравов

Белгород, расставание с Антипенко, двое детей: как живет Юлия Такшина

Читайте также
Юрист ответил, что может грозить напавшему на губернатора Паслера
Общество
Юрист ответил, что может грозить напавшему на губернатора Паслера
Режу пекинку, добавляю ложку уксуса, специи — и на ночь в холодильник: утром ем маринованную капусту
Общество
Режу пекинку, добавляю ложку уксуса, специи — и на ночь в холодильник: утром ем маринованную капусту
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 апреля: где сбои в России
Общество
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 апреля: где сбои в России
Почему не работает Telegram сегодня, 30 апреля: замедление, блокировка
Общество
Почему не работает Telegram сегодня, 30 апреля: замедление, блокировка
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 апреля: где сбои в России
Общество
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 апреля: где сбои в России
Мария Баранова
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

