Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 июня: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 июня: где сбои в России

Сегодня, 9 июня, мобильный интернет не работает в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты популярных операторов. Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 9 июня

На мониторинговом сайте «Сбой.рф» регулярно публикуются новые жалобы о проблемах с мобильным интернетом в российских регионах. В сообщениях говорится, что не работают онлайн-сервисы, мессенджеры, не прогружаются сайты.

Мобильный интернет не работает сегодня, 9 июня, в сетях операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Общее число жалоб составляет более 170 на момент публикации.

Сформировалась следующая география: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Владимирская, Ивановская, Кировская, Челябинская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Волгоградская области, Ставропольский край, Нижегородская, Самарская, Сахалинская, Калужская, Мурманская, Смоленская, Брянская, Калининградская, Липецкая, Рязанская, Тверская, Курская, Свердловская, Пензенская области, Башкирия, Татарстан, Якутия, Хакасия, Карелия, Марий Эл, Удмуртия, Адыгея, Бурятия, Краснодарский, Красноярский, Хабаровский, Приморский, Забайкальский, Алтайский, Пермский края, Ханты-Мансийский АО, Кузбасс, Тюмень.

Почему не работает мобильный интернет 9 июня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мобильный интернет отключают по необходимости для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

По словам президента России Владимира Путина, проблемы с интернетом в крупных городах связаны с предотвращением террористических угроз. Российский лидер добавил: «Нечасто, но, к сожалению, такое происходит».

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отмечал, что ограничения могут применяться не только в связи с атакой беспилотников, но и с другими угрозами безопасности, которые поступают спецслужбам по специальным каналам.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“», — заявили в оперштабе Краснодарского края.

Что делать при отключении мобильного интернета

Чтобы оставаться на связи во время ограничений мобильного интернета, россияне могут подключиться к доступным точкам Wi-Fi. Кроме того, продолжают функционировать голосовая связь, СМС-сообщения, а также приложения, сервисы и сайты из белого списка.

В частности, туда входят соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, приложения банков, онлайн-кинотеатры, сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи и другие.

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