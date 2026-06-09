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09 июня 2026 в 07:45

Какие грибы собирают в июне в Подмосковье и как их заготовить на зиму

Подосиновик Подосиновик Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Наступление лета для заядлых любителей тихой охоты — это долгожданное время, когда в лесу можно найти первые грибы. Сезон, который начинается в этот период, коренным образом отличается от осеннего сбора: он требует от грибника особой внимательности, знания локаций и понимания биологических циклов. В этой статье расскажем, какие именно грибы растут в июне в Подмосковье на опушках и в чащах, какие дары лета могут быть опасными и как правильно заготовить их на зиму. А еще читайте, где именно найти июньские грибы в лесах Московской области.

Первые летние грибы: подберезовики, подосиновики, маслята, сыроежки

Первая летняя волна, часто называемая в народе колосовиками, совпадает по времени с цветением озимых культур и шиповника. Эти трофеи радуют глаз своей свежестью, но их век недолог из-за стремительного роста летних температур и активности насекомых. Опытные сборщики знают, что собирать июньские грибы в лесах Московской области нужно в строго определенных местах, не откладывая выезды на выходные дни, ведь переросшие экземпляры моментально теряют свои кулинарные свойства.

Июньский лес предлагает грибникам богатый и разнообразный улов. Если не будет длительной засухи, грибы могут активно расти все лето. Итак, что кладем в корзину?

Традиционно открывают полноценный летний сезон трубчатые виды. Именно в начале июня из-под плотного слоя прошлогодней листвы пробиваются крепкие молодые маслята, выбирающие хвойные молодняки, а также первые яркие сыроежки с разноцветными шляпками. Но главными фаворитами и гордостью любого грибника в июне остаются, безусловно, подберезовики и подосиновики. Правда, поиск этих грибов в июне редко заканчивается неудачей.

В начале июня, как правило, растет так называемый белый сетчатый (дубовый) гриб — его можно найти на опушках с березами и дубами. В этом году первые белые грибы начали находить уже в первых числах июня, что примерно на две недели раньше обычного срока. Белый гриб можно жарить, варить, сушить, мариновать и замораживать.

Маслята в этот период предпочитают хорошо прогреваемые солнцем сосновые посадки и прячутся в опавшей хвое. Сыроежки, несмотря на свою хрупкость, ценятся за универсальность в приготовлении, но собирать их нужно крайне аккуратно, чтобы не донести до дома лишь крошечные обломки.

Трутовик серно-желтый — отдельный хит сезона, его в шутку называют ТСЖ. Растет на стволах дубов и других лиственных деревьев. По вкусу и текстуре напоминает курятину, за что получил прозвище «гриб-цыпленок».

Лесные шампиньоны искать нужно в полях, на открытых пространствах, в крупных парках. Собранные в лесу, они невероятно ароматные, их вкус не сравнить с магазинными.

Сбор весенних сморчков и строчков часто продолжают в начале июня. Важно: они условно-съедобные, их нужно обязательно подвергать двойной термической обработке (отваривать 15 минут, сливать отвар и повторять процедуру).

Если вы планируете целенаправленный выезд, помните, что первые съедобные грибы июнь в Московской области дарит в ограниченном количестве и их сбор напоминает увлекательный квест, требующий хорошей физической подготовки и терпения.

Масленок Масленок Фото: Shutterstock/FOTODOM

Где искать в лесах МО: березовые рощи, смешанные леса, опушки

Успех лесной прогулки напрямую зависит от правильного выбора маршрута. В июне, когда почва в глубине густых чащ еще недостаточно прогрелась, грибницы активизируются на более открытых, светлых участках. Изучая карту региона, обращайте внимание на смешанные лесные массивы с преобладанием березы, осины и ели. Широкие лесные опушки, заброшенные просеки, обочины лесных тропинок и мелколесье — именно здесь чаще всего собирают отличные июньские грибы в лесах Московской области, поскольку эти зоны первыми получают необходимое количество солнечного тепла.

Березовые рощи традиционно считаются лидерами по количеству находок. Здесь, в симбиозе с корнями деревьев, развиваются целые колонии трубчатых грибов. В хвойных и смешанных лесах, где почва покрыта мягким мхом, стоит внимательно осматривать любые возвышенности и бугорки. Если весна была дождливой, то искать добычу следует на сухих, возвышенных склонах, а в засушливый июнь, наоборот, имеет смысл спуститься ближе к низинам, где под густой травой сохраняются спасительная прохлада и влага.

  • Белые сетчатые грибы и лисички лучше искать на Савеловском направлении. За лисичками также советуют ехать в сторону Балашихи. Кроме того, хорошие уловы бывают на Калужском и Коломенском направлениях. Рядовки и шампиньоны предпочитают открытые пространства.

  • Шампиньоны можно искать в крупных парках, например в Лазутинском парке в Одинцово или в национальном парке «Лосиный остров». Опытные грибники советуют ходить в лес после резких перепадов температуры и обильных дождей — именно такие условия провоцируют бурный рост грибов.

Важное предостережение! Никогда не собирайте грибы рядом с автомобильными трассами и промышленными предприятиями. В таких местах грибы впитывают тяжелые металлы и токсины из выхлопных газов и сточных вод. Отравление такими грибами может быть смертельно опасным.

Лисички Лисички Фото: Shutterstock/FOTODOM

Съедобные сразу: молодые лисички, шампиньоны, летние опята

Какие грибы можно есть сразу после сбора? Абсолютно безопасными считаются рыжики, которые имеют приятный хвойный аромат, и шампиньоны. Сырыми также можно есть молодые вешенки и, с осторожностью, лисички (попробовав маленький кусочек). Однако, чтобы избежать любых рисков, их все же рекомендуют подвергать термической обработке. Достаточно тщательно очистить их от лесного сора, промыть под краном — и можно отправлять на сковороду.

Лисички хороши тем, что в них практически никогда не бывает червей из-за содержания особого вещества — хиноманнозы, губительной для личинок насекомых. Летние опята растут огромными колониями, и если вам повезет наткнуться на нужное дерево, можно наполнить корзину всего за полчаса. Шампиньоны, выбирающие богатые перегноем лесные поляны и пастбища, обладают глубоким ароматом, который превосходит вкус их магазинных собратьев.

Все первые съедобные грибы июня из лесов МО способны украсить любой семейный обед.

Грибы, требующие варки: свинушки, рядовки

Далеко не все лесные находки можно без опасения отправлять на раскаленную сковороду сразу после очистки. Некоторые виды содержат в своем составе млечный сок или специфические токсины, которые разрушаются только под воздействием высокой температуры.

К ним относятся некоторые летние рядовки и свинушки. Современная официальная микология отнесла свинушку тонкую к категории ядовитых из-за ее способности накапливать тяжелые металлы и вызывать опасные аутоиммунные реакции, поэтому от ее сбора лучше полностью отказаться.

Если же вы собираете традиционные условно-съедобные виды, строго соблюдайте правила их подготовки. Перед тем как переходить к основным этапам кулинарии или размышлять о том, как заготовить грибы на зиму, их необходимо тщательно отварить в подсоленной воде не менее 20–30 минут, после чего первичный отвар обязательно слить. Эта простая процедура позволяет полностью удалить возможную горечь и делает продукт абсолютно безопасным для пищеварения.

Свинушка Свинушка Фото: NielsDK/imageBROKER.com/Global Look Press

Заготовка на зиму: сушка, заморозка, маринование, соление

Когда объемы лесного урожая превышают потребности в ежедневном питании, перед каждым грибником встает задача сохранения собранного богатства. Существуют различные проверенные способы сушки и заморозки грибов, которые позволяют сберечь структуру, вкус и аромат на долгие месяцы.

Сушка

  • Лучше всего для этого способа подходят белые грибы. Также можно сушить подберезовики, подосиновики, опята, маслята.

  • Для сушки мыть грибы категорически нельзя. Их достаточно протереть сухой тряпочкой или щеточкой, чтобы удалить землю и листья. Попавшая влага впитается и не даст грибу просохнуть, что приведет к порче.

  • Сушить можно в электросушилке (при 50–55°C), в духовке с приоткрытой дверцей (при 40–50°C), на солнце или просто нанизав их на нитку и повесив в проветриваемом месте. Для трубчатых видов идеально подходит сушка в специальных дегидраторах или духовых шкафах при температуре около 60°C. Высушенные пластинки занимают минимум места и служат великолепной основой для супов и соусов.

  • Высушенные грибы нужно хранить в герметичных банках.

Заморозка

Для заморозки можно использовать любые съедобные грибы. Она считается самым простым и щадящим методом. Согласно современным нормам, грибы (особенно собранные в лесу, а не покупные) перед заморозкой необходимо отварить. Лесная земля и воздух содержат множество бактерий, в том числе возбудителей ботулизма. Только термическая обработка их убивает.

  • Самый простой способ: быстро промыть и отварить грибы, тщательно просушить бумажными полотенцами и заморозить, нарезав тонкими пластинками. Чтобы сохранить цвет и форму, грибы можно предварительно бланшировать — опустить в кипяток на 1–2 минуты. Однако этот способ подходит не для всех грибов. Например, маслята или подосиновики при таком способе могут потемнеть. Для большинства видов куда надежнее предварительное отваривание в течение 10–15 минут.

Для заморозки лучше всего использовать специальные герметичные контейнеры или пакеты с застежкой.

Какие грибы собирают в июне в Подмосковье Какие грибы собирают в июне в Подмосковье Фото: Shutterstock/FOTODOM

Маринование и соление

Изучая различные способы сушки и заморозки грибов, не забывайте и о классическом мариновании с добавлением уксуса, гвоздики и душистого перца.

Трубчатые грибы (белые, маслята, подберезовики) лучше мариновать. Из пластинчатых грибов самыми вкусными получаются маринованные опята и рыжики.

Классику засолки — грузди и волнушки — лучше всего именно солить.

  • Для любого способа отбирают только молодые, крепкие и не поврежденные грибы.

  • Перед любым видом консервации грибы нужно тщательно вымыть и отварить в подсоленной воде (на 1 кг грибов 1 столовая ложка соли и 1 чайная ложка лимонной кислоты). Пену, образующуюся при варке, обязательно снимать.

Грамотный подход к консервации — это лучший ответ на вопрос, как заготовить грибы на зиму без потери их полезных и вкусовых качеств.

Как заготовить грибы на зиму Как заготовить грибы на зиму Фото: Shutterstock/FOTODOM

Техника безопасности: не брать червивые и старые, правила сбора

Главная заповедь любого грибника остается неизменной: не уверен — не бери. Летний лес таит в себе немало опасностей в виде бледных поганок и ложных двойников, которые активизируются одновременно со съедобными видами. Внимательно изучайте особенности того, какие именно грибы растут в июне в Подмосковье или в вашем регионе, и никогда не кладите в корзину незнакомые экземпляры.

Вторая проблема июня — высокая червивость. Из-за обилия насекомых даже самый молодой и красивый с виду подосиновик может оказаться полностью источенным личинками внутри. Не ленитесь делать надрез на ножке прямо у грибницы. Оставляйте старые, переросшие и дряблые экземпляры в лесу — в них уже начался процесс распада белка, способный вызвать серьезное отравление.

Собирая первые съедобные грибы в июне в МО, бережно срезайте их ножом или аккуратно выкручивайте из земли, чтобы не повредить хрупкую подземную грибницу.

Кстати, сезон 2026 года радует грибников. Уже сейчас в соцсетях появляются фото с уловом: любители тихой охоты хвастаются корзинами, полными белых, подберезовиков и маслят. Так что, если вы давно мечтали попробовать свои силы в сборе грибов, самое время выбираться в лес.

Чем подкормить огурцы в июне, читайте на нашем сайте: поделились советами и рецептами удобрений.

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подберезовики
подосиновики
маслята
советы
Москва
Подмосковье
Анастасия Фомина
А. Фомина
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