Какие грибы собирают в июне в Подмосковье и как их заготовить на зиму

Какие грибы собирают в июне в Подмосковье и как их заготовить на зиму

Наступление лета для заядлых любителей тихой охоты — это долгожданное время, когда в лесу можно найти первые грибы. Сезон, который начинается в этот период, коренным образом отличается от осеннего сбора: он требует от грибника особой внимательности, знания локаций и понимания биологических циклов. В этой статье расскажем, какие именно грибы растут в июне в Подмосковье на опушках и в чащах, какие дары лета могут быть опасными и как правильно заготовить их на зиму. А еще читайте, где именно найти июньские грибы в лесах Московской области.

Первые летние грибы: подберезовики, подосиновики, маслята, сыроежки

Первая летняя волна, часто называемая в народе колосовиками, совпадает по времени с цветением озимых культур и шиповника. Эти трофеи радуют глаз своей свежестью, но их век недолог из-за стремительного роста летних температур и активности насекомых. Опытные сборщики знают, что собирать июньские грибы в лесах Московской области нужно в строго определенных местах, не откладывая выезды на выходные дни, ведь переросшие экземпляры моментально теряют свои кулинарные свойства.

Июньский лес предлагает грибникам богатый и разнообразный улов. Если не будет длительной засухи, грибы могут активно расти все лето. Итак, что кладем в корзину?

Традиционно открывают полноценный летний сезон трубчатые виды. Именно в начале июня из-под плотного слоя прошлогодней листвы пробиваются крепкие молодые маслята, выбирающие хвойные молодняки, а также первые яркие сыроежки с разноцветными шляпками. Но главными фаворитами и гордостью любого грибника в июне остаются, безусловно, подберезовики и подосиновики. Правда, поиск этих грибов в июне редко заканчивается неудачей.

В начале июня, как правило, растет так называемый белый сетчатый (дубовый) гриб — его можно найти на опушках с березами и дубами. В этом году первые белые грибы начали находить уже в первых числах июня, что примерно на две недели раньше обычного срока. Белый гриб можно жарить, варить, сушить, мариновать и замораживать.

Маслята в этот период предпочитают хорошо прогреваемые солнцем сосновые посадки и прячутся в опавшей хвое. Сыроежки, несмотря на свою хрупкость, ценятся за универсальность в приготовлении, но собирать их нужно крайне аккуратно, чтобы не донести до дома лишь крошечные обломки.

Трутовик серно-желтый — отдельный хит сезона, его в шутку называют ТСЖ. Растет на стволах дубов и других лиственных деревьев. По вкусу и текстуре напоминает курятину, за что получил прозвище «гриб-цыпленок».

Лесные шампиньоны искать нужно в полях, на открытых пространствах, в крупных парках. Собранные в лесу, они невероятно ароматные, их вкус не сравнить с магазинными.

Сбор весенних сморчков и строчков часто продолжают в начале июня. Важно: они условно-съедобные, их нужно обязательно подвергать двойной термической обработке (отваривать 15 минут, сливать отвар и повторять процедуру).

Если вы планируете целенаправленный выезд, помните, что первые съедобные грибы июнь в Московской области дарит в ограниченном количестве и их сбор напоминает увлекательный квест, требующий хорошей физической подготовки и терпения.

Масленок Фото: Shutterstock/FOTODOM

Где искать в лесах МО: березовые рощи, смешанные леса, опушки

Успех лесной прогулки напрямую зависит от правильного выбора маршрута. В июне, когда почва в глубине густых чащ еще недостаточно прогрелась, грибницы активизируются на более открытых, светлых участках. Изучая карту региона, обращайте внимание на смешанные лесные массивы с преобладанием березы, осины и ели. Широкие лесные опушки, заброшенные просеки, обочины лесных тропинок и мелколесье — именно здесь чаще всего собирают отличные июньские грибы в лесах Московской области, поскольку эти зоны первыми получают необходимое количество солнечного тепла.

Березовые рощи традиционно считаются лидерами по количеству находок. Здесь, в симбиозе с корнями деревьев, развиваются целые колонии трубчатых грибов. В хвойных и смешанных лесах, где почва покрыта мягким мхом, стоит внимательно осматривать любые возвышенности и бугорки. Если весна была дождливой, то искать добычу следует на сухих, возвышенных склонах, а в засушливый июнь, наоборот, имеет смысл спуститься ближе к низинам, где под густой травой сохраняются спасительная прохлада и влага.

Белые сетчатые грибы и лисички лучше искать на Савеловском направлении. За лисичками также советуют ехать в сторону Балашихи. Кроме того, хорошие уловы бывают на Калужском и Коломенском направлениях. Рядовки и шампиньоны предпочитают открытые пространства.

Шампиньоны можно искать в крупных парках, например в Лазутинском парке в Одинцово или в национальном парке «Лосиный остров». Опытные грибники советуют ходить в лес после резких перепадов температуры и обильных дождей — именно такие условия провоцируют бурный рост грибов.

Важное предостережение! Никогда не собирайте грибы рядом с автомобильными трассами и промышленными предприятиями. В таких местах грибы впитывают тяжелые металлы и токсины из выхлопных газов и сточных вод. Отравление такими грибами может быть смертельно опасным.

Лисички Фото: Shutterstock/FOTODOM

Съедобные сразу: молодые лисички, шампиньоны, летние опята

Какие грибы можно есть сразу после сбора? Абсолютно безопасными считаются рыжики, которые имеют приятный хвойный аромат, и шампиньоны. Сырыми также можно есть молодые вешенки и, с осторожностью, лисички (попробовав маленький кусочек). Однако, чтобы избежать любых рисков, их все же рекомендуют подвергать термической обработке. Достаточно тщательно очистить их от лесного сора, промыть под краном — и можно отправлять на сковороду.

Лисички хороши тем, что в них практически никогда не бывает червей из-за содержания особого вещества — хиноманнозы, губительной для личинок насекомых. Летние опята растут огромными колониями, и если вам повезет наткнуться на нужное дерево, можно наполнить корзину всего за полчаса. Шампиньоны, выбирающие богатые перегноем лесные поляны и пастбища, обладают глубоким ароматом, который превосходит вкус их магазинных собратьев.

Все первые съедобные грибы июня из лесов МО способны украсить любой семейный обед.

Грибы, требующие варки: свинушки, рядовки

Далеко не все лесные находки можно без опасения отправлять на раскаленную сковороду сразу после очистки. Некоторые виды содержат в своем составе млечный сок или специфические токсины, которые разрушаются только под воздействием высокой температуры.

К ним относятся некоторые летние рядовки и свинушки. Современная официальная микология отнесла свинушку тонкую к категории ядовитых из-за ее способности накапливать тяжелые металлы и вызывать опасные аутоиммунные реакции, поэтому от ее сбора лучше полностью отказаться.

Если же вы собираете традиционные условно-съедобные виды, строго соблюдайте правила их подготовки. Перед тем как переходить к основным этапам кулинарии или размышлять о том, как заготовить грибы на зиму, их необходимо тщательно отварить в подсоленной воде не менее 20–30 минут, после чего первичный отвар обязательно слить. Эта простая процедура позволяет полностью удалить возможную горечь и делает продукт абсолютно безопасным для пищеварения.

Свинушка Фото: NielsDK/imageBROKER.com/Global Look Press

Заготовка на зиму: сушка, заморозка, маринование, соление

Когда объемы лесного урожая превышают потребности в ежедневном питании, перед каждым грибником встает задача сохранения собранного богатства. Существуют различные проверенные способы сушки и заморозки грибов, которые позволяют сберечь структуру, вкус и аромат на долгие месяцы.

Сушка

Лучше всего для этого способа подходят белые грибы. Также можно сушить подберезовики, подосиновики, опята, маслята.

Для сушки мыть грибы категорически нельзя. Их достаточно протереть сухой тряпочкой или щеточкой, чтобы удалить землю и листья. Попавшая влага впитается и не даст грибу просохнуть, что приведет к порче.

Сушить можно в электросушилке (при 50–55°C), в духовке с приоткрытой дверцей (при 40–50°C), на солнце или просто нанизав их на нитку и повесив в проветриваемом месте. Для трубчатых видов идеально подходит сушка в специальных дегидраторах или духовых шкафах при температуре около 60°C. Высушенные пластинки занимают минимум места и служат великолепной основой для супов и соусов.

Высушенные грибы нужно хранить в герметичных банках.

Заморозка

Для заморозки можно использовать любые съедобные грибы. Она считается самым простым и щадящим методом. Согласно современным нормам, грибы (особенно собранные в лесу, а не покупные) перед заморозкой необходимо отварить. Лесная земля и воздух содержат множество бактерий, в том числе возбудителей ботулизма. Только термическая обработка их убивает.

Самый простой способ: быстро промыть и отварить грибы, тщательно просушить бумажными полотенцами и заморозить, нарезав тонкими пластинками. Чтобы сохранить цвет и форму, грибы можно предварительно бланшировать — опустить в кипяток на 1–2 минуты. Однако этот способ подходит не для всех грибов. Например, маслята или подосиновики при таком способе могут потемнеть. Для большинства видов куда надежнее предварительное отваривание в течение 10–15 минут.

Для заморозки лучше всего использовать специальные герметичные контейнеры или пакеты с застежкой.

Какие грибы собирают в июне в Подмосковье Фото: Shutterstock/FOTODOM

Маринование и соление

Изучая различные способы сушки и заморозки грибов, не забывайте и о классическом мариновании с добавлением уксуса, гвоздики и душистого перца.

Трубчатые грибы (белые, маслята, подберезовики) лучше мариновать. Из пластинчатых грибов самыми вкусными получаются маринованные опята и рыжики.

Классику засолки — грузди и волнушки — лучше всего именно солить.

Для любого способа отбирают только молодые, крепкие и не поврежденные грибы.

Перед любым видом консервации грибы нужно тщательно вымыть и отварить в подсоленной воде (на 1 кг грибов 1 столовая ложка соли и 1 чайная ложка лимонной кислоты). Пену, образующуюся при варке, обязательно снимать.

Грамотный подход к консервации — это лучший ответ на вопрос, как заготовить грибы на зиму без потери их полезных и вкусовых качеств.

Как заготовить грибы на зиму Фото: Shutterstock/FOTODOM

Техника безопасности: не брать червивые и старые, правила сбора

Главная заповедь любого грибника остается неизменной: не уверен — не бери. Летний лес таит в себе немало опасностей в виде бледных поганок и ложных двойников, которые активизируются одновременно со съедобными видами. Внимательно изучайте особенности того, какие именно грибы растут в июне в Подмосковье или в вашем регионе, и никогда не кладите в корзину незнакомые экземпляры.

Вторая проблема июня — высокая червивость. Из-за обилия насекомых даже самый молодой и красивый с виду подосиновик может оказаться полностью источенным личинками внутри. Не ленитесь делать надрез на ножке прямо у грибницы. Оставляйте старые, переросшие и дряблые экземпляры в лесу — в них уже начался процесс распада белка, способный вызвать серьезное отравление.

Собирая первые съедобные грибы в июне в МО, бережно срезайте их ножом или аккуратно выкручивайте из земли, чтобы не повредить хрупкую подземную грибницу.

Кстати, сезон 2026 года радует грибников. Уже сейчас в соцсетях появляются фото с уловом: любители тихой охоты хвастаются корзинами, полными белых, подберезовиков и маслят. Так что, если вы давно мечтали попробовать свои силы в сборе грибов, самое время выбираться в лес.

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