Патиссоны «как грузди» — хит зимнего стола: пикантный посол и грибной вкус

Патиссоны, засоленные «как грузди», — это уникальная заготовка, которая поразит вас своим грибным вкусом и пикантным посолом. Она станет хитом зимнего стола.

Рецепт: патиссоны (диаметром 5–7 см) вымойте, обрежьте хвостики и нарежьте дольками. Бланшируйте 3 минуты в кипящей воде с 1 ст. л. лимонной кислоты, затем откиньте на дуршлаг. В стерильные банки уложите слоями: листья хрена, зонтики укропа, зубчики чеснока, черный перец горошком и патиссоны. Для рассола растворите в 1 л воды 50 г соли и 20 г сахара, доведите до кипения и залейте банки. Закройте капроновыми крышками и храните в прохладном месте.

Через 3 недели патиссоны готовы к употреблению. Вкус получается удивительным: упругие хрустящие дольки с ярким чесночно-укропным ароматом и легкой кислинкой действительно напоминают соленые грузди.

