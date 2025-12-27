Многие американцы проявляют искреннее удивление, когда узнают о насыщенной культурной жизни в современной России, заявил РИА Новости прапраправнучатый племянник композитора Петра Чайковского Денис фон Мекк. По его словам, люди часто не подозревают, что в России проходит множество различных конкурсов и осуществляются новые театральные постановки.

Когда я говорю, что сегодня в России все замечательно, что у нас очень объемная и богатая культурная жизнь, это обычно вызывает удивление, — сказал фон Мекк.

Он также подчеркнул, что американцы проявляют живой интерес к творческому наследию Чайковского. Он пояснил, что когда у людей уже сложилось определенное мнение, а затем они узнают что-то новое, это вызывает у них множество уточняющих вопросов.

Ранее фон Мекк рассказывал, что балет Чайковского «Щелкунчик» уже давно стал в США одной из главных рождественских традиций. По его мнению, этот спектакль обладает потенциалом. Он может развивать у американской аудитории интерес к русскому миру и культуре.