Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 11:36

Аналитик рассказала, может ли ИИ написать симфонию Чайковского

Аналитик Ромашкина: ИИ сможет воспроизвести симфонию Чайковского

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Искусственный интеллект способен создать новое музыкальное произведение в стиле Петра Чайковского, но оно останется лишь подражанием, заявила руководитель группы проблем информационной безопасности ИМЭМО РАН Наталия Ромашкина. Так она отреагировала на слова дирижера Юрия Башмета о том, что ИИ не сможет написать шестую «Патетическую» симфонию, передает РИА Новости.

Думаю, что шестую не сможет, так как она уже написана, а вот седьмую, восьмую и так далее, может быть, и сможет, если в него будут заложены соответствующие базовые исходные данные. Но это будет все-таки подражанием, — сказала Ромашкина.

По словам эксперта, развитие ИИ повысит спрос на людей с творческим и нестандартным мышлением. В первую очередь будут востребованы те, кто способен предлагать инновационные идеи и работать с человеческими эмоциями — художники, композиторы и писатели. Именно эти способности пока остаются недоступными для технологий.

Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко привел данные опроса о недоверии россиян к замене чиновников искусственным интеллектом. По его словам, 92% граждан убеждены в невозможности алгоритмов перенять человеческую способность к сопереживанию. По его словам, лишь 4% респондентов допустили полную замену госслужащих технологиями.

музыка
искусственный интеллект
Пётр Чайковский
творчество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Выложился весь»: фигуристка оценила выступление Гуменника на Олимпиаде
Ракетный удар по Белгороду: новости 14 февраля, блэкаут, сколько жертв
Рябков раскрыл, какое право народа замалчивают на Западе
Массовое ДТП «остановило» МКАД
В России могут начать следить за детскими сим-картами
Крыша жилого дома частично обрушилась под тяжестью снега в Тверской области
Российская армия разнесла центральную артиллерийскую базу вооружения ВСУ
Бойцы ВС России нашли схему позиций ВСУ и ударили по ним
«Можно убить»: Алферова откровенно высказалась о разводе с Бероевым
Вассерман объяснил, кому выгодно затягивание кризиса на Украине
США продолжат накачивать Украину оружием в рамках PURL
Украинскую делегацию заметили на границе Польши и Калининградской области
Почему не работает Telegram сегодня, 14 февраля: замедление, разблокировка
«Плохая новость»: Рубио высказался о ходе переговоров по Украине
«Я все испортил»: Малинин раскрыл причины громкого провала на Олимпиаде
«Мог бы быть в тройке»: в Кремле оценили выступление Гуменника на Олимпиаде
«Оттепель закончилась, теперь держитесь!» Морозы до –20 в Москве, прогноз
Рубио увидел прогресс в переговорах по Украине
«Выжить в Сумах»: Аид о 19-летних разведчиках, наемниках и настоящих героях
Облил бензином и поджег: почему ревность заставляет убивать?
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.