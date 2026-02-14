Аналитик рассказала, может ли ИИ написать симфонию Чайковского

Искусственный интеллект способен создать новое музыкальное произведение в стиле Петра Чайковского, но оно останется лишь подражанием, заявила руководитель группы проблем информационной безопасности ИМЭМО РАН Наталия Ромашкина. Так она отреагировала на слова дирижера Юрия Башмета о том, что ИИ не сможет написать шестую «Патетическую» симфонию, передает РИА Новости.

Думаю, что шестую не сможет, так как она уже написана, а вот седьмую, восьмую и так далее, может быть, и сможет, если в него будут заложены соответствующие базовые исходные данные. Но это будет все-таки подражанием, — сказала Ромашкина.

По словам эксперта, развитие ИИ повысит спрос на людей с творческим и нестандартным мышлением. В первую очередь будут востребованы те, кто способен предлагать инновационные идеи и работать с человеческими эмоциями — художники, композиторы и писатели. Именно эти способности пока остаются недоступными для технологий.

Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко привел данные опроса о недоверии россиян к замене чиновников искусственным интеллектом. По его словам, 92% граждан убеждены в невозможности алгоритмов перенять человеческую способность к сопереживанию. По его словам, лишь 4% респондентов допустили полную замену госслужащих технологиями.