Россияне ответили, сможет ли ИИ заменить госслужащих Более 90% россиян заявили, что искусственный интеллект не заменит госслужащих

Порядка 92% опрошенных россиян считают, что искусственный интеллект не сможет заменить государственных служащих, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. Он отметил, что сопереживание — уникальная человеческая черта, которую ИИ не сможет воспроизвести, передает ТАСС.

Считают, что да, может, только 4% граждан Российской Федерации (данные ВЦИОМ. — NEWS.ru), 92% ответили, что искусственный интеллект никогда не заменит государственных служащих, потому что эту способность сопереживать, чувствовать боль другого человека как свою собственную никакой искусственный интеллект не сможет реализовать никогда, — поделился Кириенко.

Ранее руководитель коммуникационного агентства Анастасия Бастрыкина сообщила, что ИИ не сможет работать без человеческого контроля. Она отметила, что компании начали нанимать уволенных сотрудников для обучения нейросетей, так как даже для выполнения самых простых задач постоянный человеческий контроль необходим.