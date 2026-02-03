Россиянам рассказали, заменит ли их ИИ на рабочем месте

Россиянам рассказали, заменит ли их ИИ на рабочем месте Эксперт коммуникационного агентства Бастрыкина: ИИ не может работать без людей

ИИ не может работать без контроля со стороны людей, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» руководитель коммуникационного агентства Анастасия Бастрыкина. Она отметила, что компании начали нанимать уволенных сотрудников для обучения нейросетей.

Человеческий контроль и развитие искусственного интеллекта понадобится постоянно. Только на самых простых задачах от такого контроля можно отказаться, но и то до первого серьезного сбоя, — рассказала Бастрыкина.

Эксперт подчеркнула, что владельцы бизнесов стремились к снижению стоимости рабочей силы. По ее словам, ИИ стал не причиной, а очередным инструментом.

Ранее сообщалось, что каждая седьмая студенческая работа (15,3%), проверенная на антиплагиат в 2025 году, содержит признаки использования искусственного интеллекта. Чаще всего к нейросетям обращаются студенты гуманитарных и социальных направлений — доля таких текстов почти вдвое выше, чем в технических дисциплинах.